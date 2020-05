Markotić: Drugi val zaraze bi mogao biti agresivniji od ovog

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" kazala je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno da je zadovoljna s trenutnom situacijom glede pandemije koronavirusa u Hrvatskoj.

- Mislim da smo svi zadovoljni, to su rezultati koje smo željeli - kazala je.

Naglasila je da je situacija za sada izvrsna.

- Nažalost danas je jedna osoba preminula, ali još uvijek imamo nizak postotak smrtnosti u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na većinu drugih zemalja. Iako svaki izgubljen život je nešto što je neprocjenjivo, ali virus je većinom napadao najosjetljiviju populaciju -dodala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti.

- Tajna uspjeha je bila što smo na vrijeme krenuli, što smo vrlo brzo shvatili da to što se događa u Wuhanu u Kini nije tako daleko i da se može proširiti - naglasila je.

Profesorica Markotić navela je da je bila važna i brzina uspostavljanja dijagnostike i što su epidemiolozi promptno bili na terenu za svaki novootkriveni slučaj.

Kazala je da je bilo bitno i zajedništvo između struke, medija, naroda, Vlade i svih ostalih.

- Svi smo bili kao jedno i zato imamo sjajne rezultate - kazala je Markotić za HRT pa dodala kako može biti drugog vala koji bi mogao biti agresivniji:

- Spremniji smo, koliko je to moguće. Treba malo dulje vrijeme biti u kontaktu da bi se virus prenio. Znamo kako te ljude liječiti, pojavljuju se i novi lijekovi, imunološki znamo kako organizam reagira i koje su rizične skupine - rekla je.

Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti (HZJZ) kazao je da ne bi rekao da je virus nestao, ali ne cirkulira u populaciji u Hrvatskoj.

- Sada imamo samo oboljele - rekao je.

Ivan Christian Kurolt, molekularni virusolog, Odjel za znanstvena istraživanja Klinike za infektivne bolesti " Dr. Fran Mihaljević" rekao je da je virus još uvijek nepoznata priča.

- Dosta toga se još ne zna, neke viruse istražujete desetljećima i još uvijek niste sve otkrili. Ima tu još uvijek dosta stvari za raditi. Saznali smo da se ne širi respiratorno, a toga smo se na početku dosta bojali. To znači da se virus puno lakše širi kroz populaciju. To je nešto što olakšava rad. To je nešto što nama najviše znači - kazao je.

Gordan Lauc, molekularni biolog naglasio je da je općenito naše znanje u biologiji vrlo limitirano i da ovaj virus još uvijek ne razumijemo.

- Ne možemo nakon tri mjeseca tvrdit da puno znamo - rekao je.

Lauc je istaknuo da je najvažnije što smo do sada saznali da se virus počeo širiti puno ranije nego što se pokazalo.

- Proračuni koji se sada rade su zapravo ukupni proračuni, a čini se da virus ima stvarno sezonalni karakter na način, ne da se on ne širi ljeti, već da ljudi ljeti lakše izbore s tim virusom i nemamo toliko teških slučajeva, kazao je.

