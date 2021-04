Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', Alemka Markotić rekla je da je britanska varijanta koronavirusa dominantna u Europskoj uniji.

- Jasno je da je britanska varijanta u cijeloj Europi pa više ne treba raditi ni sekvenciranje. Južnoafrička se kreće na oko 5 posto, a brazilska, za koju se misli da bi mogla ugrožavati i cijepljenje, ona je pod kontrolom, Italija ima do 5 posto, a recimo Portugal ima nula posto, oni su zaustavili i letove s Brazilom.

Sve zemlje Europe bilježe značajno manji pobol osoba starijih od 80 godina i to se vezuje s manjom smrtnošću - kazala je Markotić.

'Zarazna je puna danima'

Zabrinjava je što su dobne skupine koje se razbolijevaju sada niže, od 40 do 65 godina.

- Za zamisliti se je da je oko 25 posto onih koji su na respiratoru i bez komorbiditeta. I mi u Klinici viđamo to. Kapaciteti su puni, Zarazna je već danima puna. Mlađa dobna skupina je tamo, između 40 i 60-65 godina - istaknula je Markotić koja dodaje da je zabrinjava to što su radiolozi vidjeli teške i obostrane upale pluća kod mlađih bolesnika, onih od 25 do 45 godina starosti.

- Jako važno je sada da izdržimo, da se držimo mjera, da se ljudi ne razbole jer i mlađi mogu razviti teže oblike bolesti. Šteta bi bilo sada završiti s teškim oblikom bolesti ako se možemo sačuvati i dočekati cijepljenje. Nema nedodirljivih kod korone. Svi koji misle tako, varaju se. Korona ima svoju dinamiku i čini težu situaciju kod komorbiditeta i starijih, ali i kod mlađih ima teških oblika bolesti - rekla je Markotić.

Markotić: Izvješće o cjepivima se očekuje 22.4.

Kada je riječ o cjepivu, sada su u rolling pregledu tri vrste cjepiva: Curevax, Novavax i Sputnik. EMA je fokusirana na trombozu, a sljedeće izvješće se očekuje oko 22.4. Do sada je na 25 milijuna bilo 62 sinusne tromboze. EMA statistički nije našla značajnu povezanost s dobi i spolom, iako se to nešto češće događalo kod žena mlađih od 62 godine. Nastavlja se daljnja analiza - kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'