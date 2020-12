Markov BMW u snijegu postao viralni hit: 'Sve je dobro prošlo, Instagram mi 'gori' od poruka'

Marko Papić spremno nam je pozirao uz BMW koji je postao hit nakon snježne mećave u utorak. No njemu nije bilo do smijeha dok je gurao auto. Kaže da ne bi riskirao s autom po snijegu da nije hitno morao na put

<p>Iako imam zimske gume, zapeli smo u snijegu. Auto nije htio povući. Ja sam izašao gurati, a suputnica koja se vozila sa mnom upravljala je volanom. Gurao sam ga dva kilometra samo u vesti.</p><p>Ispričao nam je to <strong>Marko Papić </strong>(24), koji je u srijedu svojim BMW-om iz Zagreba krenuo za rijeku autocestom A6. U snijegu je zapeo ispred tunela Sleme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme u Hrvatskoj</strong></p><p>- Auto je sportski i nizak, nije uopće za snijeg. Ali nisam imao izbora, morao sam poslovno za Rijeku. Inače vježbam u teretani i nije mi bilo teško gurati auto, kao mali trening - kaže Marko. Dodaje da mu je instagram, nakon što je fotografija postala viralna, 'izgorio'.</p><p>- Dobio sam mnogo pozitivnih komentara - kaže.</p><p>- Nitko mi nije htio stati ni pomoći. Ljudi su samo prolazili, fotografirali me i smijali mi se. Na tom dijelu autoceste u to vrijeme nije bilo puno automobila, pa je sve prošlo sigurno. Kad bi netko prolazio, zaobišli bi me i nastavili dalje - kaže nam mladi vozač BMW-a. Nakon dva kilometra guranja uspio je upaliti automobil i krenuti dalje.</p><p>- Nismo više stali do Rijeke. Sretno smo stigli, bilo je malo borbe na nekim dijelovima ceste, ali smo vozili 30 kilometara na sat i sve je bilo u redu - dodao je Marko.</p><p>Fotografije i videosnimke koji su snimili putnici na A6 postale su viralni hit na društvenim mrežama. Zimski uvjeti na cestama koji su Marku zagorčali život i danas su mučili vozače. Snijeg je nastavio padati, osobito u gorju, a u Lici, središnjim predjelima i zapadnoj Slavoniji i kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom. Na to upozorava i Hrvatski autoklub (HAK). Zbog zimskih uvjeta danas je bio zabranjen promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju, Istri i Dalmaciji te obrnuto.</p>