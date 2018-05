'Martina Dalić će sigurno otići, oni će nju sačuvati od nagodbe'

Nisam imao nikakve iluzije o hrvatskoj politici kad sam ušao u Sabor zna se tko određuje stvari, kako stvari idu. Zna se kako se napreduje, zna se tko je gazda, sve je to isto. Znao sam da u Hrvatskom saboru ono što Vlada predlaže to Sabor donosi. Znači, nema šanse da nešto što opozicija predloži prođe. To je na neki način obeshrabrujuće, no to bi se moglo u budućnosti promijeniti - kazao je Goran Aleksić u emisiji 'Nedjeljom u dva'.

Govoreći o najnovijoj aferi povezanoj s elektroničkom poštom Martine Dalić rekao je:

- Nažalost, DORH radi vrlo sporo. Treba istražiti da li je netko iskoristio svoj povlašteni položaj i povlaštene informacije da nekome omogući da zaradi profit koji nije smio zaraditi. Moje je mišljenje da je potpuno pogrešan pristup tom problemu, da su ti ljudi trebali dobiti nekakvu plaću. To je trebalo dogovoriti odmah na početku i onda se mailovi mogu razmjenjivati - rekao je Aleksić

On je uvjeren da će Martina Dalić otići.

- Ona će sigurno otići. Oni će nju sačuvati do nagodbe. Iako ja mislim da oni griješe, trebali bi je odmah maknuti, jer nagodba će biti s njom ili bez nje - naglasio je Aleksić. Dodao je i da je on na mjestu premijera da bi joj rekao da mora otići - istaknuo je.

Govoreći o budućim potezima svoje stranke Snaga kazao je kako oni neće ostati samo na pitanjima banaka i švicarskog franka.

- Želimo širiti dijapazon djelovanja, a to će kod nas ići polako. Nema nas puno. Nemamo puno stručnjaka i očekujemo da nam se priključe ljudi, jer mi samo možemo otvarati teme za koje imamo resurse. Ne želimo populistički djelovati, nego samo o onome o čemu možemo dati svoj doprinos - objasnio je.