'Martina Dalić mora otići. Neka časni ljudi HDZ-a spase obraz'

Na Predsjedništvu glavna riječ bila o Agrokoru. Nagodbe nema, plan restrukturiranja nije napravljen, a mi smo mjesec dana do isteka zakonskog roka kada je to trebalo biti napravljeno, kazao je član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić nakon završene sjednice.

Iako je na Predsjedništvu glavna riječ trebala biti o novome programu stranke, Agrokor i zahtjev za opoziv Martine Dalić ipak su izbili u prvi plan. Jelušić je istaknuo kako je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva "zakuhala cijelu situaciju" te da je sužen prostor da će se proces restrukturiranja završiti.

- Ulazi se i u ona tri mjeseca. Sve što ova Vlada radi, radi u rezervi i na rezervi. Nisu stanju u punom pogonu napraviti posao. Zamijenili su povjerenika. Nismo optimisti da će se puno toga promijeniti. Usudili bi se reći da zakon nije donesen nije samo radi spasa Agrokora, nego da se kroz taj proces željelo pomoći i nekim prijateljima da dobro zarade. To sada vidi cijela Hrvatska. Iza svega toga je stajala potpredsjednica Vlade Martina Dalić - dodao je Jelušić.

Govorio je i o točkama zahtjeva za opoziv, a objasnio je i koju je to točku dodao SDP. Jelušić kaže kako u 'lex Agrokoru' jasno piše da Vlada osim povjerenika odabire i zamjenika, a ona to nije napravila kako bi se "sve moglo dogovarati u uskom krugu između ministrice i povjerenika."

Jeulušić je pozvao sve one čistog obraza da podrže ovaj zahtjev za opoziv, čak i "časne ljude u HDZ-u".

- Ovo je ujedno i poziv svima onima koji žele imati čist obraz, a izabrani su da ga imaju u Saboru. Prije svega mislimo na prebjege iz Narodne koalicije, zastupnike manjina pa rekao bih i časne ljude u HDZ-u da spase svoj obraz, Agrokor i Hrvatsku - dodao je.

Na pitanje novinara tko je pokrenuo inicijativu za opoziv ministrice Dalić te da li je to učinila stranka Most, odgovoro je Arsen Bauk.

- Postoji zahtjev za opoziv Martine Dalić koji će potpisati svi oporbeni klubovi, osim jednog, a to je Nezavisni za Hrvatsku. U tom smislu svi mi, i kolege iz Mosta i mi, se odričemo ekskluziviteta da to bude naš opoziv. To je zajednička inicijativa - rekao je Bauk i nadovezao se na ostale točke sjednice Predsjedništva.

- Osim Agrokora, predložili smo Glavnom odboru novi program SDP-a. Nakon završene javne rasprave, Predsjedništvo je jednoglasno predložilo program. Raspravljali smo i o aktualnostima u Saboru. Oko predsjednice za sukob interesa nećemo niti glasovati. Zahtjevat ćemo i da se na dnevni red stavi zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije - dodao je.

Na ratifikaciju Istanbulske konvencije Vladu je podsjetila članica Predsjedništva Ivana Posavec Krivec.

- Za nas u SDP-u je važna i tema ratifikacije Istanbulske konvencije. Smatramo da prije Dana žena moramo pokrenuti ovo pitanje. Podsjećamo i apeliramo na Vladu da se konvencija ratficira radi zaštite žena i djevojčica.

'Da nije izbora, bili bi u plusu'

Što se tiče minusa od 5,7 milijuna kuna koji je "ostvario" SDP u 2017. godini, Jelušić je istaknuo kako u minusu završavaju svake godine u kojoj imaju izbore te da će se izvući iz toga.

- S obzirom da su brojke neumoljive, nema potrebe da ih razlažem. SDP je završio prošlu godinu u minusu, što smo i očekivali. Gotovo svaku godinu u kojoj smo imali izbore, mi smo završili u minusu. Ništa novoga. Svake godine kada imamo izbore, prihodima ne možemo pokriti te rashode. Da nije bilo izbora, bili u plusu. Racionalizirali smo svoje troškove i u ovom smo bili i prije - rekao je Jelušić.