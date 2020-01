Maša Kolanović: Htjela bih da u mom filmu glumi Nina Violić

Miroslav Krleža je kanonski autor čije dionice aktualnosti iz dana u dan rastu u našoj suvremenosti. Feral koji svojom ironijom bez premca razgoni glupost ovih prostora i šire. Ali i autor čije ženske likove treba moći iznova promisliti jer je njegov kanonski status dugo bio pod zaštitom suncobrana patrijarhalne intelektualne kulture.

Rekla je to Maša Kolanović, koja je s knjigom “Poštovani kukci” s ostalih pet književnika ušla u finale izbora kojim tjednik Express po treći put dodjeljuje Nagradu Fric. Uz mobilnu skulpturu žiroskopa, autora najboljeg romana fikcijske proze očekuje i novčani iznos od 75.000 kuna koji je osigurao Barcaffe.

- Naslov ‘Poštovani kukci’ je igra riječima, građena na tragu Kafkine metaforičnosti kukaca s aluzijom na kupce. Do same ideje je došlo kad je moj nećak, prilikom jednog posjeta šoping centru, u onom takozvanom općenitom obraćanju ugodnoga glasa s razglasa umjesto ‘poštovani kupci’ čuo ‘poštovani kukci’, što je za mene bio epifanijski trenutak u kojem mi se otvorila pukotina s pogledom u svijet koji je oblikovan u knjizi - rekla je autorica i dodala kako bi htjela da učenici za lektiru imaju Mariju Jurić Zagorku i “Kamen na cesti”, jer djevojke (i mladići) svih uzrasta “trebaju znati kako je to nekad bilo i što je nama naša borba dala”. Nadovezala se i da bi htjela imati film na temu svoje knjige.

- Jurica Pavičić je rekao kako bi moja knjiga mogla biti filmski omnibus s puno neorealističkih detalja zajedničkih zemljama u tranziciji, kao što su mobitelne tarife, šoping centri, posmrtne pripomoći... Voljela bih u takvom filmu vidjeti Ninu Violić u nekoj od ženskih uloga - rekla je književnica i dodala kako još nije ništa isplanira ako osvoji nagradu jer nas je zadnje planiranje s novcem dovelo do velike financijske krize. Pobjednik će se znati krajem siječnja.