Masakr u Njemačkoj: U dva su kafića pobili osmero ljudi

U dva nargila bara u Hanau ubijeno je, prema prvim podacima, osmero ljudi, a petero ih je teško ozlijeđeno, javlja Bild.

BREAKING: A gunman has opened fire at a bar in the city of Hanau, Germany, not far from Frankfurt, killing at least 7 people so far, according to local reports. Major emergency response: pic.twitter.com/7jn3LCzXrB — Tom (@TomvdMolen) February 19, 2020

Nakon pucnjave u baru u samom centru grada koji broji 98.000 stanovnika, napadači su otišli u kvart Kasselstadt i tamo otvorili pucnjavi i u drugom nargila baru pod imenom 'Arena Bar & Café'. Pucnjevi su odjekivali i trgom Kurt-Schumacher-Platz.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Počinitelji su u bijegu, doznaje BBC. Grad nadlijeću helikopteri.

Update : Possible suspect of the shooting spree in #Hanau ,#Germany which has left at least 8 dead and 5 injured being apprehended.pic.twitter.com/Q9iGpbIvuk — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 19, 2020

Više informacija uskoro...