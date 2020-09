\u00a0

Maske su od sutra obavezne u Saboru: Baš svi ih moraju nositi, inače će biti udaljeni...

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je na presici uoči izvanredne sjednice sabora da će maske od sutra biti obavezne u sabornici te se više neće smatrati preporukom

<p><strong>Gordan Jandroković </strong>je naglasio da će se one koji ne budu imali masku prvo zamoliti da stave masku, a ako to ne učini, pozvat će saborsku stražu te zatražiti izvođenje iz sabornice.</p><p>Uz to dobit će i opomenu.</p><p>U Saboru su dosad svi nosili maske prema preporukama HZJZ-a. Svi osim saborske zastupnice <strong>Karoline Vidović Krišto</strong> koja je uporno odbijala maske tvrdeći da nema dovoljno jakih dokaza da maske štite od zaraze koronavirusa. </p><p> </p>