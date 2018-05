Drama u Marseilleu: Maskirani muškarci pucali su po ljudima

Jedan je čovjek lakše ozlijeđen u ponedjeljak u pucnjavi u francuskom Marseillesu. Maskirani napadači, njih najmanje trojica, u automobilu marke Renault Megane, prišli su skupini mladih u kulturalnom centru grada zvanom 'La Busserine', izašli iz vozila i zapucali. Kada je policija stigla na mjesto napada, zapucali su i prema njima pa pobjegli.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F