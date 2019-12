Masovna pucnjava u Americi: Desetero ljudi se bori za život

U masovnoj pucnjavi u New Orleansu najmanje je 10 ljudi ozlijeđeno, od kojih dvoje kritično, prenose vlasti.

Policija je pozvana rano u nedjelju ujutro u Ulicu Canal između Bourbon i Kraljevske ulice u 03.44 sati po centralnom vremenu - prenosi Fox 8.

Ferguson says multiple law enforcement agencies were in the area because of Bayou Classic. @FOX8NOLA pic.twitter.com/BW0uRGvp9W