Policija u Milwaukeeju istražuje smrt šestero ljudi. U nedjelju su dobili poziv zabrinutih susjeda nakon čega su policajci u domu pronašli mrtvu ženu i petero mrtvih muškaraca. Reuters javlja kako je petero ljudi ubijeno iz vatrenog oružja no još nije jasno kako je umrla šesta žrtva. Policija kaže kako cijeli slučaj istražuju, traže ubojicu i motive te pozivaju građane koji raspolažu bilo kakvim informacijama vezanim za slučaj da im se jave. Milwaukee je inače prošle godine zabilježio čak 197 ubojstava.

- Umorni smo. Umorni smo gledati kako ljudi umiru prerano u situacijama koje se mogu spriječiti. Ubojstva iz vatrenog oružja mogu se spriječiti. Svatko treba ustati, reći i pobuniti se kako bi napravili promjene u našoj zajednici - kažu ogorčeni službenici. Porast nasilja je osudio i gradonačelnik Cavalier Johnson.

- Opet se dogodio stravičan zločin. To nije film niti fikcija. Ljudi umiru u našoj zajednici. To su naši susjedi - rekao je Johnson i naglasio kako će napraviti sve kako bi došlo do prevencije nasilja.