Britanska ministrica vanjskih poslova Priti Patel želi zabraniti seksualno uznemiravanja na ulicama Engleske i Walesa, a prijedlog zakona kojim će zviždanje i mijaukanje za ženama na ulici postati kažnjivo pušten je u proceduru. Bruxelles je takvu odluku donio još 2012. godine, a oni koji se ne mogu suzdržati od dobacivanja na račun ženskog izgleda postat će 'lakši' za 250 eura. U Francuskoj su isti zakon donijeli 2018. godine, a tamo se fućkanje za ženama 'plaća' 750 eura. Hrvatska nema takav zakon, mi imamo – Murter. Tamo se muškarci željni ženskog tijela dijele u tri kategorije – galebare, 'špijače' i masturbatore.

Prva kategorija je, tvrde nam mještani, davno izumrla. Za ovu treću nam se svi kunu da ne postoji, ili je riječ o nekom nenormalnom pojedincu, a toga ima svugdje. Ali zato 'špijači' (promatrači, voajeri nap.a.)... hm, to je nešto zbilja specifično. To su oni koji bi htjeli biti galebari, ali nisu se nikad "realizirali" u toj kategoriji. Neki će o njima pričati sa sažaljenjem, neki čak s dozom simpatije, ali ih uglavnom drže bezopasnima. Kažu nam, "toga je uvijek bilo i bit će". Ti nedovršeni galebari bez šarma i samopouzdanja ne usude se prići ženi pa ih promatraju na plaži iz grmlja, ili iza zidića, ili ako su hrabriji naprosto sjednu u blizinu žene, skinu se goli i ponudu stave na 'izvol'te'. Pa ako prođe, prođe.

O tome kako je seksualno uznemiravana na plaži anonimno ispričala jedna Murterka objavivši sve na društvenim mrežama. Doduše, njezina priča nije o 'špijačima' već o masturbatorima. Ili o 'špijačima' koji su se oteli kontroli jer 'špijači', koliko smo razumjeli, ako već i mlate "majmuna" ne čine to naočigled već skriveni. Zvuči komplicirano? Teško je, priznajemo, razdvojiti liniju između 'špijača' i masturbatora, ali jednako je gnjusno. A ovo je priča junakinje s Murtera.

- Gospodo drkadžije i mlatimudani koji kao gladni psi obilazite uvale od Doca do Kosirine i dalje i to po nekoliko puta gore dolje dnevno ne bi li naišli na koje golišavo tijelo žene, muškarca, ili djeteta koji u osami traže mir uz knjigu i kupanje, na vas se odnosi ovaj tekst. Ako mi ikada više u neposrednu blizinu priđe neki od vas, raskreči noge i gledajući me u oči šamara majmuna fotografirat ću i njega i njegov bijedni ku*ac i prijaviti ga s tim dokazima policiji zbog seksualnog uznemiravanja. Danas mi se to na plaži dogodilo dvaput u razmaku od pola sata. Imala sam na sebi kupaći kostim i pareo. (...) Ali sve i da sam bila gola, gospodo dežurni drkadžije Murtera i okolice to vam ne daje pravo da goli sjednete dva metra od mene i drkate. Nakon godina i godina ignoriranja ovakvog ponašanja od danas proglašavam hajku na sve javne drkadžije Murtera. Vaša imena (jer naši ste domaći, uvijek jedni te isti, znamo vas) kao i vaše fotografije, bit će objavljene javno na društvenim mrežama te poslane policiji s tužbom za seksualno uznemiravanje. (...) I na kraju gospodo drkadžije da razjasnimo i taj misterij: kad se žena sunča sama uz more, ona je gotovo sigurno došla da se sama sunča uz more i ništa više. Vaše kite nisu neodoljive, ako su vam nezaposlene, a zaposlite ih doma u svoja četiri zida.. - stoji u objavi koja je prilično uznemirila Murterine i koji su nam, svatko na svoj način, pokušavali objasniti što se događa u mjestu.



Neki ženi ne vjeruju, neki se i izruguju, neki nam kažu da je sama to prizvala, dio njih tvrdi da 'špijača' odnosno promatrača ima koliko god hoćete, a neki da za to nikad nisu čuli.

- Gledajte, žena koja sama ide kupati se na stijene, u divljinu, u usamljene uvale, to je ovdje siguran znak da nešto očekuje. Na stijenama ima onih koji odmah priđu ženi kada je vide samu. Nije to nikakva tajna. Znao sam sa suprugom ići u te skrivene uvale s južne strane otoka i uvjerio sam se kako to funkcionira. Žena je sama, muškarac joj priđe, skine se gol... To je kao neka vrsta ponude. Ponekad uđu u priču, ponekad ne. Evo, supruga i ja smo jednom otišli tamo na stijene, ja sam zaboravio nešto i vratio se do automobila. Ona je ostala sama na plaži i u tom kratkom periodu već joj je prišao neki muškarac. Kad sam ja došao, on je otišao dalje. Ugledao je neku drugu i prišao joj. Primijetio sam da su postigli nekakav dogovor – prepričava nam 80-godišnji Zagrepčanin koji već desetljećima boravi u Murteru, a otkako je u mirovini, i po šest mjeseci.

Dodaje kako je, koliko je shvatio iz priče, žena bila pristojno obučena, ali pogriješila je što je na plaži bila sama. Dvojbeno mu je, kaže, i tvrdnja da je riječ o domaćim ljudima jer policiji nije dala njihova imena. I baš dvojica u razmaku od pola sata... I pita se...

- A recite vi meni, zar nije bolje sjesti odmah do žene i ponuditi što ima nego je s teleobjektivom gledati s 200 metara udaljenosti, a da ona to i ne zna – pita se naš sugovornik.

Upravo takvu priču za nas je imao mladić koji je s djevojkom bio u skrivenoj uvali. Ili su barem mislili da su skriveni.

- Te priče o 'špijačima', to se sve već odavno zna. Čuli smo i za legende o galebarima koji su lovili strankinje, ali toga vam više nema. Galebara nema, ali 'špijača' i raznih perverznjaka se nađe. Ja sam se s djevojkom išao kupati gol na stijene i neki muškarac nas je snimao. Nismo mi to ni vidjeli, nego ga je uočila neka žena koja se kupala od nas udaljena oko 200 metara. Vikala je da nas upozori. Uhvatio sam ga – priča nam mladić. Pa što ste poduzeli, pitamo ga...

- Potukao sam se s njim. A i ja sam dobio – priznaje nam mladić.

Što misli o priči svoje sumještanke pitali smo i najpoznatijeg galebara u mjestu, Ivu Rogića.

- Ovo što se piše... ili je krivo interpretirano ili je u pitanju netko stvarno nenormalan i to ne odobravam. Ne znam baš da u našem mjestu postoje te dežurne drkadžije među Murterinima, nije mi to poznato. 'Špijača' je uvijek bilo, to su oni koji su stajali iza zida, bilo ih je strah i sram prići ženi, pa bi gledali sa strane. Mislim da takvih nema među mlađom populacijom. Ako netko danas želi vidjeti golu ženu može to vidjeti na internetu, pa bar je danas sve dostupno – komentira Rogić o čijim zavodničkim vrlinama zna cijelo mjesto. Pa i sam nam priznaje da je osvojio mnogo žena.

- Ja sam bio najjači galeb na ovim prostorima. Djevojke sam lovio po mjestu navečer, pokušao bih, pa ako bih uspio super, ako ne, ništa. Kasnije sam došao sam na glas među ženama pa su me same tražile, i one naše, pogotovo Zagrepčanke, i strankinje. Toliko ih je bilo da sam morao izlaziti i bježati na stražnji izlaz od kuće – kaže nam Rogić. U priču se uključio i njegov prijatelj i imenjak, Ivo M., komentirajući priču žene s društvenih mreža.

- To što je ona ispričala vrijeđa normalne ljude u Murteru. Ne znam tko bi bili ti ljudi, jesu voajeri ili ekshibicionisti, ali nas Murterine sve vrijeđa. Da je tako kako ona kaže, mi bismo sami uzeli stvar u svoje ruke i riješili ih. Zašto neće reći imena ako je to sve istina? Kako nitko nikad nije prišao mojoj supruzi, a izgleda bolje od dotične koja je to ispričala. Da su joj došla dvojica drkadžija u razmaku od pola sata, ne znam baš – sumnjičav je Ivo M.

Jesu li imale iskustva sa 'špijačima' ili masturbatorima upitali smo i brojne Murterke, i malobrojne turistkinje. Iako su se na društvenim mrežama, nakon objave o perverznjacima, javile brojne žene koje su imale bliski susret s njima, mi nismo našli ni jednu koja bi nam ispričala svoje iskustvo.

- Pa ne znam ništa o tome. Dolazim ovdje već 30 godina, imam tu i kuću. Nikad nisam čula za to, a da se nešto takvoga događa po otoku o tome bi se pričalo – kaže nam Lidija, inače Poljakinja s adresom u Nizozemskoj.

Što kažu o priči koja je Murter gurnula u fokus javnosti pitali smo i dvojicu mlađih muškaraca koji, kažu na, često voze bicikl južnom stranom otoka, ili ljeti plove duž obale.

- Znate što pričaju legende kako je bilo prije 50 godina... Muškarci su stavljali košare na glavu i tako plivali duž obale ne bi li ugledali kakvu golu žensku na plaži. Mi se već desetljećima smijemo tim pričama. Ali nema toga više baš, tih 'špijača', danas su svi pred ekranima. Nema vam tamo ni domaćih, sve su stranci, a ima puno i promatrača homoseksualaca. Gdje god ima kakva skrivena uvala ljudi se kupaju goli, iako nije službeno riječ o nudističkim plažama. Takve su i Kosirine – kazuju nam dvojica mlađih muškaraca.

Turčinov: Osuđujem svako nasilje

Za komentar smo upitali i načelnika Murtera, Tonija Turčinova, koji nam je samo kratko kazao kako ostaje pri svojoj izjavi koju je prije nekoliko dana uputio medijima. Najviše ga je zaboljela opaska u anonimnoj objavi da se radi o domaćim ljudima jer se time, navodi, narušava ugled mjesta.

- Osuđujem svako nasilje izvršeno prema bilo kojoj osobi, bilo da se radi o verbalnom, fizičkom seksualnom ili bilo kojem drugom nasilju učinjenom na štetu druge osobe. Nema nikakve dvojbe o tome koliko je nemoralno ponašanje određenih pojedinaca koje bi obavezno trebalo rezultirati sankcioniranjem istog. Međutim, osjećam se obveznim javno se obratiti ovim putem i izraziti svoje nezadovoljstvo, a vjerujem i nezadovoljstvo mnogih mojih mještana, da se radi o ‘domaćim ljudima’ jer (...) još se ne zna tko su počinitelji. Međutim, u ovom slučaju, štetu isključivo trpi zajednica našeg mjesta, jer ovakvim generalnim pristupom smo svi prozvani, a najmanje oni koji su isključivo odgovorni za ovakvo nedolično ponašanje - naveo je Turčinov.

Policija istržauje

PU šibensko-kninska, dodajmo i to, provodi kriminalističku istragu na ovu temu pa bi masturbatori mogli platiti kaznu ili ići u zatvor na 30 dana. Ono što žulja jest koliko smo malo spremni vjerovati ženi koja je iznijela svoju neugodnu priču i koliko se lako relativizira neprimjereno ponašanje muškaraca. Tako se i zakonska zabrana zviždanja i mijaukanja za ženama na ulici u Hrvatskoj iz ove perspektive čini tek kao civilizacijski domet o kojem zasad možemo samo sanjati.