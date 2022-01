I dalje traže Mateja Periša (27), koji je nestao 31. prosinca u Beogradu. Prijatelji su prijavili njegov nestanak isti dan oko 18 sati, a zadnji put su ga vidjeli 16 sati prije toga. Večernji list pričao je s jednim od najboljih Matejevih prijatelja koji je otkrio novi detalj iz noći u kojoj je Matej posljednji put viđen.

Video: Misterij nestanka Mateja Periša

'Došlo je do incidenta s ekipom iz Zadra'

- Prvo su bili u restoranu, vidio sam slike. Vjerojatno su već tad bili pripiti. Onda su otišli u Gotik i tad se dogodio taj misterij. Pouzdano znam od od ljudi koji su bili tamo da je u klubu bila i ekipa iz Zadra. Častili su se i družili, no u jednom trenutku došlo je do incidenta. Mislim da je s tim povezana i djevojka. Problem je nastao i kod zbrajanja računa, Matej je bocom viskija počastio Zadrane, ali konobari su pokušali naplatiti puno veći iznos. Tu je došlo do prepirke s konobarima, ali i do predbacivanja između dvije grupe - ispričao je Matejev prijatelj za Večernji list.

'Zašto prešućuju taj detalj?'

- Tko zna što je bilo u tom kaosu u kojem su Splićani i Zadrani dobacivali nešto jedni drugima. Uključili su se redari i Matej panično izlazi iz kluba - ispričao je 29-godišnji Splićanin koji je s Matejem godinama radio kao skiper.

- Ne znam zašto se taj detalj prešućuje, a jasno je da je to bio okidač. Gledao sam te snimke i prepoznao ga, njegov hod, to je on. Ali zašto tako trči? Nikad ga takvog nisam vidio. On je sportaš, nije incidentan tip, nije narkoman.

'Gledam snimke, to je on, to je njegov hod'

- Pričaju o nekakvoj drogi, on nije bio u tome, u izlascima je pio isključivo viski. Ima gotovo dva metra, utreniran je, takve ljude jednostavno ne povezujemo s LSD-om ili nekom psihodeličnom drogom, lako se prepoznaju ljudi koji su na tome, Matej nije bio - dodao je prijatelj.

