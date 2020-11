Matić: 'Moji suborci su svake godine sve deblji i sve ćelaviji, ali žar je istao isti kao prije'

<p>SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Matić ispričao je za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a577035/Moji-suborci-su-svake-godine-sve-deblji-i-sve-celaviji-ali-je-zar-isti.html" target="_blank"> N1</a> kako obilježava obljetnicu pada Vukovara u Bruxellesu i što danas misli o brojnim stvarima povezanih s Vukovarom.</p><p>"Danas i u Bruxellesu gori svijeća za žrtvu Vukovara, Škabrnje i cijele Hrvatske u Domovinskom ratu", kazao je Matić i dodao: "Evo, kao još jedan prilog radu psihologa koji kažu da možete otići od svega i svakoga, ali ne možete otići od samoga sebe, i ovdje, 1600 kilometara daleko, gledam i pratim vaš program, vidim tadašnje suborce koji su svake godine sve deblji i sve ćelaviji, ali je žar isti kao prije 29 godina."</p><p>"Nadam se da to nitko više neće proživjeti", rekao je bivši ministar branitelja.</p><p>Matić je rekao da se u nekoliko stvari slaže s gradonačelnikom Vukovara <strong>Ivanom Penavom</strong>:</p><p>"Slažem se s gradonačelnikom Penavom kad kaže za predstavnike srpske zajednice koji 17. polažu vijenac u Vukovaru, niti ja ne znam što se tog 17. dogodilo."</p><p>Matić je rekao i to da Vukovar nije pao 18. studenog. Bio je to odgovor na pitanje sjeća li se gdje je bio, što je radio u isto vrijeme prije 29 godina:</p><p>"Mi smo u Borovu Naselju 18. još imali žestoke bitke s neprijateljem. Vukovar je definitivno pao 20. studenog. Ali, evo, 19. je prestao svaki organizirani otpor. Ali to ništa ne mijenja na stvari. Iz toga dana se prisjećam žestoke bitke, prijatelja koji mi je u ovo vrijeme izdahnuo na rukama."</p><p>Za odluku <strong>Zorana Milanovića</strong> da zasebno komemorira obljetnicu tragedije Vukovara, Matić je rekao da ga razumije:</p><p>"Milanović, kao savjestan građanin, poslušao je mjere epidemiologa.""Nitko ne može reći da to nije bilo lijepo (Kolona sjećanja). Skupilo se 5000 ljudi, ali posljedice ćemo vidjeti. Govorili smo da se mjera neće moći pridržavati, pa je većina ljudi bila bez maski", kazao je i dodao:</p><p>"Vaše kamere da sad odu po restoranima i kafićima, vidjele bi na što to sada liči. Molim Boga da epidemija ne eskalira, da ne bi ispalo da je Vukovar 1991. spasio Hrvatsku, a 2020. donio dodatne probleme."</p><p>"Kao što kaže ministar Beroš, sljedećih 14 dana bit će ključno, pa ćemo vidjeti je li došlo do proboja, hoće li epidemiološka situacija biti još gora", rekao je Matić za N1.</p>