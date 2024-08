Matićeva životna priča: Svoju Svetlanu sam kroz barikade otpratio na vlak za Beograd

U 63. godini života u Zagrebu je preminuo političar, odlikovani dragovoljac Domovinskog rata, umirovljeni brigadir HV-a i dugogodišnji član SDP-a Predrag Fred Matić. Živio je u izvanbračnoj zajednici sa suprugom Svetlanom Patković s kojom ima jedno dijete, sina Svena. Za Novi list je nakon izbora u Europski parlament ispričao je kako je počela njihova veza.

- Svetlana je 1990. ujesen upisala studij u Beogradu. Tada smo još samo hodali. Osobno sam je iz Vukovara - bilo je to već poslije pokolja u Borovu selu - kroz hrvatske barikade u Bogdanovcima otpratio u Vinkovce na vlak za Beograd. U sljedećih pet godina, do 1998. godine, čuli smo se samo jednom: 1994. sam je iz Trsta nazvao ‘na kovanice’, ono, 'Kako si?, Dobro, Kako si ti?, Dobro', i to je to - ispričao je.

- Nakon reintegracije, željni Vukovara, išli smo, ekipa. Negdje nakon Slavonskog Broda meni lampica, kažem ja, 'Ajmo nazvat’ Beograd, da vidimo što radi Patkica.' Nadimak joj je Patkica jer se preziva Patković. Nisam se usudio nazvati ja, nagovorio sam brata. Buraz nazove, ali javi se kolegica s posla i kaže: 'Ali Svetlana je danas kod mame u Vukovaru.'

E sad ja preuzimam telefon, nazovem Vukovar, dobijem je i kažem: 'Bi li se htjela vidjeti sa mnom?' Kaže ona: 'Pa naravno, ali ti si jako, jako daleko.' Na to sam reko: 'Za sat vremena, na starom mjestu di smo se nalazili.' Kad smo se sreli, kao da se nikad nismo ni razišli: kao da je od 1991. do 1998. prošao jedan dan.

Otad su se telefonski računi više od pola godine mjerili u tisućama kuna, a onda, u proljeće 1999. godine, došla je ovamo i zajedno smo do danas: sin nam je 17 i pol godina. Sretan sam. Znam joj reći: 'Bog čovjeku ispuni jednu veliku želju.' Kad danas želim dobiti na lotu, Bog mi kaže: 'Ne budi proklet, već si dobio - rekao je.