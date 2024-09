Matija (7) s nekoliko dijagnoza nema svoj razred ni asistenta: 'Škola nema pojma što dalje...'

Evo, upravo idemo na priredbu za prvašiće. Međutim, nakon priredbe, ništa neće biti onako kako bi trebalo. Matija ide u redovan razred, umjesto u poseban kako su nam bili obećeali, rekla je Martina Volk, čiji sin Matija (7) ima autizam. Matija je prvobitno trebao u školu na drugi kraj grada, ali je nakon žalbe dobio mjesto u blizini doma. Sada ide u Oš Augusta Šenoe na Trešnjevci.

Škola nema pojma

- Na dan kada počinje nastava, razred u koji je trebao ići još nije oformljen, škola i dalje tvrdi da nema pojma što će s time biti. Kažu da su poslali zahtjev na Ministarstvo te da još čekaju odgovor. Nije raspisan natječaj za osobu koja bi trebala raditi u tom razredu, moje dijete nije dobilo asistenta pa će većinu vremena s njim provoditi edukacijska rehabilitatorica koja je inače zaposlena u stručnoj službi. Barem mi je tako rečeno - rekla je Martina.

Zagreb: Martina Volk sa sinom Matijom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dodala je svjesna kako tu dolazi do drugog problema. Naime, Martina kaže da se rehabilitatorica tada neće u potpunosti moći posvetiti svom poslu zbog Matije. A to je problem, jer Matija nije jedini u školi kojem treba pomoć. Školu pohađa oko 60 djece s različitim poteškoćama u razvoju i svima se treba posvetiti. No, neka od institucija opet nije odradila svoj posao pa je sada ovako kako opisuje naša sugovornica Martina. Na pitanje kako misli da će se Matija snaći u redovnom razredu, Martina kaže da o tome ne želi ni razmišljati.

Previše podražaja

- Teško. S još 24 djece u razredu, to će biti jako puno podražaja za njega i neće se moći smiriti. Imat će porebu neprestano ustajati, proučavati učionicu, stupati u kontakt s drugom djecom, a svi će se oni prilagođavati tek i pokušati pratiti nastavu. Matija se inače umiruje pjevušenjem i možete zamisliti tu situaciju gdje on ustaje, šeta, pjevuši, a nastava je u tijeku. Zato mu treba asistent i bez njega će biti teško - rekla je žena.

Foto: Privatni album

Više sreće, imala su djeca naših prošlotjednih sugovornika. Mala Stella Askar (8) krenula je u poseban razred u Oš Kajzerica, a roditelji tvrde: "Sve su riješili u dva dana samo zbog pritiska medija, inače se ništa ne bi pokrenulo".

Stella će se čudom normalno školovati

Podsjetimo, Stela ima poremećaj iz spektra autizma, poremećaj hranjenja te poremećaj senzomotornih sposobnosti i još niz dijagnoza. Još uvijek nosi pelene. Ona je razvojno na razini djeteta od tri godine. Obitelj je prvotno dobila rješenje da Stella ide u školu na Bukovac koja im je bila previše udaljena od mjesta stanovanja. Žalili su se i dobili su OŠ Kajzerica. Međutim, još prošli tjedan, poseban razred nije bio formiran i nitko nije znao ništa. Stellinim su roditeljima nudili da Stellu školuju od kuće za što bi Stellini roditelji trebali dati otkaz i biti kući kad dođu profesori. Nakon što je sve izašlo u medijima, Stella je jučer krenula u posebno razredno odjeljenje i pohađat će nastavu kao i druga djeca.

Zagreb: Mrle razveselio djecu s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje Tuškanac | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Čula sam da Ministarstvo jučer, iako je bila nedjelja, zvalo roditelje i javljalo im u koju školu i razred da dovedu djecu te da su jučer po školama razmještali stvari. Oni su dakle, čekali zadnji dan da sve srede. A da nije bilo medija, ni to ne bi učinili - rejkla je mama jednog djeteta s teškoćama u razvoju koja je htjela ostati anonimna.

Mali Leonard Putar kreće u četvrti razred u posebno razredno odjeljenje za djecu s teškoćama u OŠ Grof Janko Drašković. U školi su do sad bila dva takva odjeljenja, jedno za djecu od prvog do četvrtog razreda, gdje ih je bilo sedam, i drugo od petog do osmog razreda, u kojem je bilo desetero djece.

'Ne vjerujem dok ne vidim'

- Sada navodno više nisu dva razreda nego čak četiri što mi je nevjerojatno. U Leonardovom razredu bit će ih petero umjesto sedmero. Ravno čudu. Leonard ima virozu pa nije išao jučer u školu i ja sam zvala ravnateljicu da pitam je li to sve istina i da mi kaže u koji će razred Leonard zapravo ići, no, ništa mi nije htjela reći. Rekla je tek: "Samo ga dovedite, on će biti u svom razredu." - rekla je mama Valentina Vinter Putar. Dodala je da se stvari zadnjih dana mijenjaju doslovno iz sata u sat.

- Ne vjerujem dok ne vidim svojim očima. Sutra ćemo u školu pa ću znati više - rekla je. I tako, iako su neki prošli bolje od drugih, može se reći da u Zagrebu vlada kaos što se tiče školstva, a ne treba ni napominjati kako se sve radi u zadnji čas.