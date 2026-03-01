Matija Cvek: Za heroje ću pjevati iz srca, pokušati ih svojom glazbom sve zagrliti...

Ovakvi događaji imaju jednu posebnu energiju koja se ne može usporediti ni s čim drugim. Ponos Hrvatske je večer u kojoj slavimo ljude koji tiho, bez pompe, rade velike stvari. Biti dio toga za mene je čast i odgovornost, rekao je pjevač Matija Cvek. Ove će godine nastupati u glazbenom dijelu večeri na dodjeli nagrade Ponos Hrvatske. Njegov će nastup dodatno oplemeniti svečanost na kojoj će 17 hrabrih, poštenih, humanih i dobrih ljudi primiti počast za svoja djela. Cvek ne skriva da se takvim ljudima divi te da i sam pokušava biti što bolji čovjek.

- Heroji današnjice su često ljudi za koje možda nikad ne čujemo u medijima. To su roditelji koji se nesebično bore za svoju djecu, liječnici i volonteri koji daju sebe više nego što se od njih očekuje, ljudi koji pomognu nepoznatoj osobi bez razmišljanja. Mislim da nagradu zaslužuju svi oni koji biraju dobrotu čak i kad je teško, jer to je prava hrabrost - kaže glazbenik. Dodaje da se i sam trudi biti takav.

- Ne mislim da dobra djela trebaju biti velika i spektakularna, ponekad je dovoljno nekome dati vrijeme, pažnju ili riječ podrške. Mene najviše motivira osjećaj da smo tu jedni za druge. U vremenu kada je sve brzo, mislim da je empatija najveća vrijednost - kaže. Za svoj nastup na 21. Ponosu Hrvatske u zagrebačkoj Tvornici kulture u ožujku, stoga je pomno birao pjesme.

- Bit će to nastup iz srca, bez puno pompe, ali s puno osjećaja. U ovakvim prilikama glazba treba zagrliti ljude i nadam se da će tako i biti - rekao je Matija.

Priče o našim dobitnicima pratite u 24sata i u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Svečanu dodjelu nagrada Ponos Hrvatske pratite 28. ožujka 2026. u 16 sati na HTV 2.

Organizatori su 24sata i partner HRT, glavni pokrovitelj je PPD, a ostali ponosni pokrovitelji projekta su OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, PBZ Card, Admiral, KONČAR, Fina, Hrvatska Lutrija, Telemach, JANAF, Studenac, Stega tisak i Hotel Puntijar.