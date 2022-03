Matija iz Lipika pomagao je na Baniji, a sad je s izbjeglicama: 'Prošao sam rat kao dječak...'

Dok smo hodali među brojnim izbjeglicama na graničnom prijelazu Vyšne Nemecke, koji dijeli Ukrajinu i Slovačku, ugledali smo visokog mršavog mladića koji nam je pristupio rekavši kolegi da se sjeća njegova lica s Banije.

Pokušavamo im sve olakšati

Tad je, baš kao i ovih dana, jedan od najangažiranijih u pomoći ljudima koji zbog ruske invazije na Ukrajinu bježe u susjedne zemlje.

Pomaže u humanitarnoj organizaciji Adra.

Cijeli život pomaže

S obzirom na to da imaju partnere u Slovačkoj, Matija se odmah po izbijanju rata u Ukrajini odazvao kako bi dao svoj doprinos u izbjegličkoj krizi koja je potjerala gotovo dva milijuna ljudi koji spašavaju živote bježeći od rata.

- Naš je zadatak pomagati izbjeglicama na ovom graničnom prijelazu. Pokušavamo im na sve načine olakšati dolazak i prvi kontakt u izbjeglištvu - govori nam Matija.

Iako je trenutačno najveća humanitarna kriza vezana uz Ukrajinu, Matija i Adra još pomažu i na potresom pogođenoj Baniji. Izgradili su pet drvenih kuća i nastavljaju dalje sanirati obiteljske objekte. Osigurali su ljudima psihosocijalnu podršku, rad s djecom...

Zbog srpske agresije morao napustiti dom

No to nisu jedina Matijina iskustva. Bio je na brojnim kriznim područjima po svijetu. Tri godine je proveo u Tadžikistanu, godinu dana u Kazahstanu, Kirgistanu, Ugandi... Skromno priznaje da mu je glavni motiv da cijeli život pomaže drugima vjera u ljudsku slobodu.

- Rođen sam u poduzetničkoj obitelji, završio ekonomiju, činilo se logičnim da i ja krenem u poduzetničke vode. No s dvadesetak godina shvatio sam da me jedino ispunjava i nadahnjuje živjeti tako da pomažem drugima. Uspjeh pojedinca je rezultat utjecaja, pomoći drugih ljudi koji su bili oko mene. Drugi zapravo investiraju u nas, a onda mi to na neki način vraćamo. Uz to, vjernik sam i vjera mi pomaže u ovom što radim - pojašnjava Matija, dok ga sa svih strana salijeću ljudi kojima je nešto potrebno.

Nadam se da će se vratiti u domovinu

Oko njega je najviše djece.

Matija je rođen u Lipiku uoči Domovinskog rata. U dobi od samo tri godine zbog rata je morao napustiti dom.

Njegov mlađi brat rodio se u bolnici u Lipiku dok su je zasipale granate.

- Najiskrenije se nadam da će se i ovi ljudi ovdje jednom vratiti u domovinu, kao što smo i mi - zaključio je Matija.