Matija puno jede i raste: Mama, nadam se da ćeš me prepoznati

Matija je u naše oporavilište stigao prije više od dva tjedna. Kako bi bio dobro, ulažemo nadljudske napore. Cijeli je dan pod našim nadzorom, jer svaka dva i pol sata traži hranjenje, i tijekom dana i tijekom noći. Stručnjaci će odlučiti gdje će biti u budućnosti, no sad je ovdje i dobro je.

Kaže nam to ravnatelj ZOO-a Zagreb, Damir Skok, opisujući nam trenutačno stanje medvjedića Matije koji se, nakon što je krajem veljače spašen na Magistrali Rijeka - Zagreb, nalazi i oporavlja u zagrebačkom ZOO-u. Tamo će biti najvjerojatnije do travnja, nakon čega će ga pokušati vratiti u divljinu.

- To će biti pokušaj puštanja, uvijek to naglašavam. Ne možemo biti sigurni da će, ako ga pustimo, to uistinu funkcionirati - kaže nam Đuro Huber s Veterinarskog fakulteta.

Uz sve napore da se Matiju vrati u prirodu, pokušaj možda neće uspjeti. Privikavanje na divljinu i prirodni medvjeđi ambijent Matija bi mogao proći u NP-u Risnjak. Drugi mogući scenarij za malenog je utočište za medvjede Kuterevo, a ako i to propadne, još bebu medvjeda smjestit će u ZOO.

- To je krajnje rješenje, ako ništa drugo ne uspije. I ZOO-u će, ako naprave poboljšanu nastambu, trebati medvjed, no uvijek je bolje da to bude medvjed iz drugog ZOO-a, a ne kao Matija, iz prirode - objašnjava Huber.

U četvrtak su iz Udruge Prijatelji životinja apelirali da se Matiju što manje pripitomljava kroz držanje na rukama, maženje ili fotografiranje kako bi se kasnije uspješno integrirao u divljinu.

Ministarstvu poljoprivrede poslali su dopis u kojem objašnjavaju kako bi se medvjedić trebao nastaviti umjetno othranjivati u zoološkom vrtu, no bez navikavanja na ljude. Profesor Huber sumnja da ministarstvo, iz nekog razloga, otežava povratak Matije u divljinu.

- Čini mi se da sve skupa ne ide kako sam ja to zamislio, kao da u ministarstvu ne žele. Mislim da je to razlog zbog kojeg Prijatelji životinja ovako javno apeliraju da je Matiji mjesto u prirodi, a ne u ZOO-u - zaključuje Huber. Iz ministarstva nam, do zaključenja ovoga broja, nisu odgovorili na upit o toj temi.





