Matko voli Stojadine: 'Vozi on i bez vrata, a kad ga sredim bit će kao onaj kojeg je djed vozio'

Godinama sam ga tražio. Kad sam ga konačno pronašao, bio je u katastrofalnom stanju. Ali nisam dvojio ni sekunde, s obzirom na to koliko sam ga dugo tražio i žarko želio, odmah sam ga kupio i odlučio ga urediti, priča nam Matko, u zagrebačkoj Dubravi, gdje živi, poznatiji i kao "Mad Max". No kako se šali, niti je "Mad" niti "Max", on je samo Matko i voli Stojadine. Prije nekoliko dana snimili su ga u zagrebačkoj Dubravi kako vozi Stojadina, odnosno Zastavu 101 bez vrata. Fotografije su ubrzo postale viralne.