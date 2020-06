Maturanti, pažljivo na maturi: Dio zadataka nećete morati rješavati iako su u testovima

Odlukom Ministarstva obrazovanja u nekoliko predmeta (hrvatski jezik, matematika) neće se polagati dio gradiva, pa će pristupnike na taj dio u ispitima upozoriti koordinatori pri polaganju

<p><strong>Prve 2,5 tone od 13 tona</strong> ispitnih materijala za državnu maturu krenulo je iz centra državne mature u Zagrebu sredinom tjedna prema školama. Ostatak će na vrijeme biti dostavljen kako bi po propisu dočekalo pristupnike na klupama u ponedjeljak. Prvi ispit na ovogodišnjoj državnoj maturi je hrvatski jezik, A razina, ispit počinje u devet sati, a polagat će se 100 minuta. </p><p><strong><a href="https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-%E2%80%93-ljetni-rok-2019_2020-FINALE-4.pdf">OVDJE PROVJERITE KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE</a></strong></p><p><strong>Ove godine zbog epidemije</strong> korone i državna matura polaže se po <a href="https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-provedbu-drzavne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa_I_BLOK.pdf">posebnim preporukama HZJZ</a>. Pristupnici ne trebaju nositi maske, ali ako žele, mogu, moraju nositi svoje kemijske olovke, te flomasteri za one koji polažu likovnu umjetnost.</p><p>Promjena ima i u samom gradivu koje će se polagati. Podsjetimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja krajem travnja donijelo je odluku o tome da se dio gradiva 2. polugodišta 4. godine neće polagati. Tako je iz eseja A razine uklonjen <strong>“Povratak Filipa Latinovicza”</strong> Miroslava Krleže, <strong>pjesništvo</strong> Tina Ujevića, te <strong>“Stranac”</strong> Alberta Camusa. <strong>"Glembajevi"</strong> i <strong>pjesništvo</strong> Dobriše Cesarića neće biti na popisu za esej na B razini. U dijelu ispita Književnost i jezik, na obje razine neće se polagati drugo razdoblje domaće i svjetske književnosti 20. stoljeća te suvremena književnost, odnosno sve što se uči nakon A. B. Šimića.</p><p><strong>Na A razini matematike</strong> neće se polagati izvođenje operacije s funkcijama (komponiranje), crtanje grafova racionalnih funkcija (polinomi najviše 2. stupnja u brojniku i nazivniku), deriviranje konstantne funkcije, funkcije potenciranja i trigonometrijskih funkcija, deriviranje zbroja, razlike, umnoška, kvocijenta i kompozicije funkcija, određivanje tangente na graf funkcije u točki te upotrebljavanje derivacije funkcije pri ispitivanju tijeka funkcije.</p><p>B razina matematike se ne mijenja, jednako kao ni engleski jezik na obje razine. No, svi koji izlazite na maturu, budite pažljivi! Budući da su testovi već bili otisnuti kad je donesena ova odluka, na <strong>zadatke koje ne trebate rješavati </strong>upozorit će vas na samom ispitu.</p><p><strong>- Sami pristupnici na ispitu bit će upozoreni koji su to brojevi ispitnog zadatka koji se neće rješavati, te će se pristupnici obavijestiti na samoj pozadini, a to je školska ploča, tako da imamo dvije kontrole na koje ih se može uputiti, da se mogu koncentrirati da ne pišu te zadatke - kazala je u četvrtak Ivana Katavić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ona je sa suradnicama novinarima predstavila proces slaganja, te slanja ispita, kao i vraćanja istih i ocjenjivanja.</strong></p><p>Novinari su dobili priliku i isprobati za njih posebno složeni <strong>test mature iz matematike</strong>, koji se pokazao dosta zahtjevan, iako su nas iz NCVVO-a uvjeravali kako se većinom radi o naprednijem gradivu osnovne škole. Nekima je pomoglo i to što su posljednja dva mjeseca s djecom rješavali silne zadatke u školi na daljinu...</p><p><strong> Epidemiološke mjere</strong> još uključuju i dodatno uključene nastavnike u čuvanje, jer se pristupnici neće smjeti zadržavati na hodnicima, trebat će dezinficirati ruke i na ulasku i na izlasku iz ispitne prostorije, a prostor među njima na ispitu treba biti dva metra. Maske se ne trebaju nositi, no oni koji to žele mogu. Ipak, u NCVVO-u posebno se pripremaju i na one koji će si pokušati pripomoći, pa i maskom. <strong>Zbog korištenja tehnologije </strong>lani je ulovljeno njih troje i ostali su bez svih ispita koje su polagali. </p><p><strong>- Upravo zato što ove godine imaju mogućnost nositi masku, ako žele, dali smo preporuke i jasne upute ispitnim koordinatorima oko skidanja maske ako se nešto uoči, oko tehnologije koja se može naći na odjeći, a vjerujem da su mjere izrečene prošle godine, a to je ukidanje svih ispita, odnosno poništavanje na tom ispitnom roku dovoljno upozorenje svim učenicima da to ipak ne koriste - istaknula je Ivana Katavić.</strong></p><p>Za one koji još imaju nedoumica i pitanja, primjerice piše li se plavom ili crnom kemijskom (može se s jednom i drugom, ali ne može s crvenom ili ljubičastom), odgovore mogu potražiti na stranici NCVVO-a <a href="https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/">U centru mature</a>.</p><p>NCVVO je pokrenuo i Instagram te Facebook stranicu, pa čak i Tik Tok profil, kako bi maturantima omogućili što lakše pronalaženje odgovora na najčešća pitanja. </p><p> </p>