May: Alternativni plan 'gotovo sigurno' uključuje EU izbore

Britanski zastupnici u petak su treći put odbacili plan za Brexit premijerke Therese May, koja kaže da sada treba smisliti alternativni plan koji gotovo sigurno uključuje sudjelovanje Velike Britanije na europskim izborima.

Odbijanje premijerkina dogovora s Bruxellesom, na dan kada je Britanija trebala izaći iz Unije, znači da je posve nejasno kako, kada i hoće li Velika Britanija uopće napustiti EU-a.

Na izvanrednoj sjednici u petak, zastupnici su s 344 glasa za i 286 odbacili Sporazum o izlasku na 558 stranica koji je May nakon dvije godine teških pregovora usuglasila s Unijom.

To znači da je Britanija propustila rok koji joj je dao EU da odgodi Brexit do 22. svibnja i napusti Uniju sa sporazumom. May sada ima rok do 12. travnja da zatraži dužu odgodu kako se ne bi dogodilo da Britanija toga dana izađe bez sporazuma.

May je rekla da sada treba smisliti "alternativni način kako dalje" koji "gotovo sigurno" uključuje sudjelovanje Velike Britanije na izborima za Europski parlament u svibnju.

Ishod glasovanja je "za duboko žaljenje", rekla je. "Bojim se da dolazimo do granica ovoga procesa u parlamentu", dodala je.

Nekoliko minuta nakon objave rezultata, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk najavio je da će se europski čelnici sastati 10. travnja i raspraviti novonastalu situaciju. Europska komisija je objavila da je Brexit bez dogovora sada "najizgledniji scenarij".

Treći neuspjeh

Bio je to treći neuspjeh premijerke, a novi udarac posve je ogolio njezinu strategiju.

Bez većine u parlamentu za bilo koji scenarij Brexita, nejasno je što će May učiniti. Moguće opcije su da od EU-a zatraži dulju odgodu, da parlament isprovocira izbore ili da Britanija izađe iz bez sporazuma.

Premijerkin plan ove je godine dvaput uvjerljivo odbijen, no iako je uspjela pridobiti dosta pobunjenih konzervativaca, nisu ga poduprli tvrdi euroskeptici i sjevernoirska Demokratska unionistička stranka koja podupire njezinu manjinsku vladu.

Zastupnici koji su preuzeli kontrolu nad procesom, u ponedjeljak će pokušati donijeti neki alternativni plan koji bi mogao dobiti višestranačku potporu, nešto što se ne pamti u povijesti britanskog parlamentarizma.

Stižu novi rokovi

Pad premijerkina sporazuma znači da Britanija sada ima dva tjedna da 27 članica EU-a uvjeri kako ima alternativni plan izlaska iz krize ili će 12. travnja napustiti Uniju bez sporazuma o odnosima sa svojim najvećim trgovinskim partnerom.

Brojnim euroskepticima to je najpoželjnija varijanta, no poslovna zajednica upozorava da bi to izazvalo teške posljedice ne samo za peto najveće gospodarstvo na svijetu, nego i ono susjedne Irske.

Ipak, bilo kakvo daljnje pomicanje roka znači ne samo da će Britanija morati sudjelovati na europskim izborima u svibnju, nego i novu višemjesečnu neizvjesnost.

U igri bi tada mogao biti novi referendum, iako brojni zastupnici jedini izlaz vide u prijevremenim izborima.