Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Novom danu N1 Televizije govorila je o važnosti cijepljenja protiv koronavirusa.

- Naši djelatnici su među prvima koji su krenuli cijepiti ljude iz Sisačko-moslavačke županije nakon potresa. Mi se nismo tada stigli cijepiti i izložili smo se riziku od zaraze. Potom smo se pred građanima cijepili, kako bismo im pokazali da je cjepivo sigurno i korisno. To nam je bila nekakva kampanja, a od siječnja smo se u mjesec – dva, cijepili u većini i cijepljeno nas je 66 posto sada. No ti će postotci biti i u budućem periodu bolji. Oni koji se iz HZJZ-a nisu cijepili već su preboljeli koronavirus - rekla je Diana Mayer.

- S jednom dozom cijepljeno je 37 posto stanovništva, tj. 45 posto odraslog stanovništva, a već danas je to za 1-2 posto bolje. Dio građana je prebolio koronavirus i čekaju da prođe neki period od kada su preboljeli. Često građani provjeravaju i razinu antitijela, pa sami određuju hoće li se cijepiti ili ne, no mi ne gledamo na broj antitijela. Ljudi su se cijepili i nakon mjesec dana od preboljenja. Nije stvar covid-putovnica, stvar je toga da se ljudi cijepe da se ne bi zarazili - rekla je Dijana Mayer.

Na početku cijepljenja prioritet za cijepljenje bili su stariji i kronični bolesnici.

- Starijih od 65 cijepljeno je milijun i 518.000. Od svih cijepljenih prvom dozom 36.8 posto su stariji od 65, a drugom njih 41 posto. Od ukupne populacije, prema procjeni DZS-a, populacije od 65 godina i starije je 844.862 osobe, dakle 66 posto starijih od 65, procijepljeno drugom dozom. To nam nije zadovoljavajuće, jer želimo što veću procijepljenost. Radili smo istraživanja, uglavnom su problem ruralne sredine. Zato su osmišljeni autobusi za cijepljenje. Imamo timove koji idu od kuće do kuće i cijepe one koji su se javili da su zeinteresirani - rekla je Dijana Mayer.

Četvrti je val moguć i nastojat ćemo ga odgoditi, dodala je.

- Bilo bi idealno da do četvrtog vala ne dođe, a to možemo napraviti sviješću građana da se trebaju cijepiti - kazala je Mayer.