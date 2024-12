Mećave i jak vjetar otkazuju doček Nove u Velikoj Britaniji

Snažne oborine i vjetrovi uzrokuju poremećaje diljem Ujedinjenog Kraljevstva, a zbog najavljenih snježnih mećava u Škotskoj i dijelovima Engleske otkazan je niz novogodišnjih događaja.

Gotovo svi dijelovi UK-a između ponedjeljka i srijede dobili su barem jedno upozorenje britanskog meteorološkog ureda.

U utorak su na snazi narančasta upozorenja na kišu u Highlandsu i Morayu do 17 sati, a u Škotskoj žuta upozorenja na snijeg i kišu do ponoći, što bi moglo dovesti do „značajnih poremećaja” do dolaska nove godine.

Meteorolozi upozoravaju na „vjerojatne” zastoje u prometu zbog snažnih vjetrova koji bi u dijelovima Engleske i Sjeverne Irske mogli doseći brzinu do 110 kilometara na sat.

Vanjske proslave Nove godine već su otkazane u Edinburghu, kao i planirani vatrometi u Blackpoolu. Newcastleu, na otoku Wightu i Riponu.

Londonska gradska vijećnica objavila je da „pomno prati vremensku prognozu”.

Britanski meteorološki ured upozorio je na „mogućnost snježnih mećava”, posebno u sjevernim regijama Sutherlanda i Caithnessa.