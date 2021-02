Imali smo predavanje na kojem su bili državni tajnik i geofizičar. Zaključak sastanka je da bi sljedećih mjeseci mogli u polje, ali se moramo najaviti i ići pod nadzorom stručnih službi, tj. civilne zašite, policije, HGSS-a. Za mene osobno, sve može čekati do početka svibnja dok ne krene sijanje kukuruza, a nadam se da će do tada to sve biti riješeno. Prije toga bi trebalo baciti gnojivo, ali ako se ne može traktorom bacit ću ručno. Za sada nema panike, govori nam Jakov Pranjić (53), vlasnik jednog od većih gospodarstava u Borojevićima u općini Donji Kukuruzari. Na imanju uzgaja ovce i janjadi, ima ih oko 150 komada, a prihodi od rada na imanju jedini su mu i od toga živi.

POGLEDAJTE VIDEO: RUPE U MEČENČANIMA



Nakon razornog potresa kod Petrinje u selima između Petrinje i Hrvatske Kostajnice, Mečenčanima i Borojevićima u tlu su se počele urušavati vrtače. Do sredine veljače pojavilo ih se 90-ak. Sve one su obilježene i ograđene policijskom trakom.



Neke od njih zaprijetile su i stambenim objektima, te je do sada zbog toga iz svojih domova evakuirano troje ljudi. Najveća rupa od 30 metara otvorila se u središtu sela. U slučaju potrebe u naselju je kod škole, za koje je utvrđeno da je najsigurnije područje, postavljeno nekoliko stambenih kontejnera. Uslijed neobične pojave na terenu stručnjaci svakodnevno provode geofizička istraživanja tla kako bi utvrdili na kojim područjima prijeti opasnost od dodatnih urušavanja, a koja su sigurna. Kada se završe istraživanja radit će se i plan sanacije, a potom i sama sanacija nastalih vrtača. Do tada je mještanima zbog sigurnosti izdano upozorenje zabrane kretanja u blizini vrtača zbog opasnosti od urušavanja tla pogotovu tijekom mogućih naknadnih podrhtavanja, dok je poljoprivrednim proizvođačima izdana upozorenje zabrane obrađivanje poljoprivrednog zemljišta.



Na lokacijama za koje se utvrdi da su visoko rizične bit će proglašena potpuna zabrana kretanja, a do tada poljoprivrednici u slučaju neodgodivih poslova mogu do svojih polja uz prethodnu najavu općini ili civilnom stožeru koji će im osigurati odlazak na teren pod nadzorom stručnih službi, policije, civilne službe HGSS-a.



- Jedan takav odlazak u polje osiguran je neki dan poljoprivredniku u Mečenčanima kojeg su pratili pripadnici HGSS-a z dok je išao na njive po svoje bale sijena. Za sada je takva situacija, istraživanja se i dalje provode, a zbog opasnosti od urušavanja tla je izdano upozorenje zabrane kretanja. Svi koji imaju neodgodivih poslova na njivama mogu se javiti općini ili civilnom stožeru koji će im dalje preko nacionalnog stožera osigurati stručne službe koje će ih prepratiti na njivu rekao je Ivan Čivičić, zamjenik načelnice općine Donji Kukuruzari. Dodao je da je zbog sigurnosti mještanima zabranjeno kretanje u blizini vrtača. Ako netko ne bude mogao na njivu i sam proizvesti hranu za svoju stoku bit će im osigurana stočna hrana.

- Vjerujem da će se do svibnja ili lipnja ta situacija riješiti, a većina radova na njivi tad i počinje - kazao nam je Čivičić.