Medicinska sestra iz pakla na sudu: Optužili je da je ubila 8 i pokušala ubiti još 10 beba!

Istražitelji su započeli istragu protiv Letby još u svibnju 2017. istražujući smrti ukupno 15 beba koje su se dogodile između lipnja 2015. i lipnja 2016. godine. Istraga se kasnije proširila na smrt 17 beba i 16 teških stanja zabilježenih u bolnici

<p>Prije par dana medicinska sestra iz Velike Britanije ponovno je uhićena zbog sumnje da je na odjelu neonatologije bolnice Grofice od Chestera ubila osam i pokušala ubiti još deset beba, a sada je i službeno optužena za čedomorstvo. Lucy Letby (30) sutra bi se trebala pojaviti na sudu, nakon završene istrage, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8939431/Childrens-nurse-Lucy-Letby-charged-murdering-eight-babies-deaths-Chester-Hospital.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Uhićena je tri puta dosad, a Letby je bolnica 2016. godine maknula s dužnosti koje je obavljala kao medicinska sestra.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Uzrokovala pola smrti u bolnici i hvalila se svojim poslom</h2><p>Istražitelji su započeli istragu protiv Letby još u svibnju 2017. istražujući smrti ukupno 15 beba koje su se dogodile između lipnja 2015. i lipnja 2016. godine. Istraga se kasnije proširila na smrt 17 beba i 16 teških stanja zabilježenih u bolnici od ožujka 2015. i srpnja 2016. godine. Tijekom ranijih privođenja, policija je pretresala njen dom u potrazi za dokazima.</p><p>Ona se ranije hvalila svojim poslom. Naime, u članku za novine Chester & District Standard iz 2013. godine rekla je da se brine o bebama kojima je potrebna različita razina medicinske skrbi. U bolnici je prošla trogodišnju obuku, prije nego li je postala kvalificirana neonatološka medicinska sestra 2011. godine, da bi nakon toga primljena u stalni radni odnos.</p><p>Susjedi njezinih roditelja su u šoku. Kažu da je Letby bila jako posvećena karijeri. Letby je ranije u intervjuu rekla da radi na neonatalnom odjelu otkako je diplomirala. </p><p>- Neka su djeca tu par dana, a neka nekoliko mjeseci, veselim se njihovom napretku. Idem na dodatne edukacije kako bi stekla nove vještine i što bolje radila svoj posao - rekla je Letby. </p><h2>'Netko je greškom dječaku stavio tubu za disanje u jednjak'</h2><p>Dvije bebe su umrle 2013., a tri 2014., ali se broj smrti novorođenčadi na odjelu znatno povećao 2015. i to je trajalo sve do lipnja 2016. Zbog toga je bolnica morala prestati brinuti o bebama koje su rođene prije 32. tjedna i sva tri inkubatora su isključena. Bolnica je u svibnju prošle godine pozvala policiju. </p><p>- Nije nam to bilo lako no morali smo napraviti sve kako bi se razumjelo što se dogodilo i zašto su djeca umrla - rekao je direktor bolnice Ian Harvey.</p><p>Melanie i Patrick Robinson su ranije istupili u medije i optužili bolnicu. Njihov sin Noah je umro 2014. godine.</p><p>- Liječnicima smo prepustili brigu o našem sinu, ali nisu napravili ono što su trebali - rekli su tada. Noah je rođen carskim rezom 12 tjedana prije termina i iako mu je stanje bilo teško, liječnici su rekli da su mu šanse za preživljavanje velike. No umro je četiri dana poslije nakon što je netko greškom dječaku stavio tubu za disanje u jednjak, a trebala je ići u njegov dušnik. Bolnica je sama provela više nezavisnih istraga, a onda su pozvali policiju.</p>