Medved: 'Srbija se mora suočiti s prošlosti, to ne vodi nigdje'

Ministar branitelja Tomo Medved neprihvatljivim je u srijedu ocijenio sve što je zastupnik srbijanske Radikalne stranke Aleksandar Šešelj, sin osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, izrekao u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe kako bi isprovocirao premijera Andreja Plenkovića, poručivši da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlosti i prekinuti s retorikom "koja nigdje ne vodi".

- Ne bih to komentirao, mislim da to nema smisla komentirati. Sve ono što je tamo izrečeno apsolutno je neprihvatljivo i predsjednik Vlade je na najbolji mogući način na mjestu gdje to treba odgovorio - kazao je Medved na novinarski upit nakon sjednice Vlade da prokomentira to što je delegacija Srbije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe poslala prosvjednu notu i zahtjev za hitnim sastankom predsjednici Liliane Maury Pasquier zbog odgovora premijera Plenkovića na Šešeljeve provokacije.

Upitan očekuje li reakciju srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, Medved je kazao da je to na njima što će učiniti te je poručio da se Srbija treba suočiti sa svojom prošlosti.

- To što će oni učiniti, to je na njima. Dakle bitno je da se oni suoče sa svojom prošlošću i prekinu sa svojom retorikom i sa svim tim suludim izjavama, potpuno krivim pristupom. To ne vodi nigdje, moraju se suočiti s prošlošću - kazao je Medved.

Dodao je da je u medijima vidio da se Srbija žalila da ih je Hrvatska optužila ih za agresiju, prokomentiravši kratko: "Naravno da su izvršili agresiju na Hrvatsku i da je Hrvatska bila žrtva".

Upitan koliko će ovaj incident pokvariti odnose između Hrvatske i Srbije, ustvrdio je da to ovisi o njima. "Vidite da mi radimo ozbiljno i odgovorno i da ne doprinosimo podizanju tenzija i svađa. Vrlo smo ozbiljni i odgovorni i kad je u pitanju interpretacija i tumačenje istine o novijoj hrvatskoj povijesti. Tu smo vrlo jasni i precizni", kazao je Medved.

Nije želio konkretno odgovoriti ima li pomaka otkada je srpski predsjednik Vučić bio u Hrvatskoj. "Ostavljam vam da zaključite sami", poručio je novinarima.