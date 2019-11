Medved: Zahtjev branitelja iz Zadra je nejasno artikuliran

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u četvrtak da je zahtjev o povratu umanjenih braniteljskih mirovina Sindikalne podružnice hrvatskih branitelja Zadar neartikuliran i posljedica nepoznavanja tematike, te ih je pozvao da se informiraju.

"Očito je ovdje ili nepoznavanje tematike ili nejasno artikulirani zahtjevi. Jučer su sazvali konferenciju za novinare na kojoj su iznijeli određene stvari koje apsolutno nisu točne i pozivam ih da se prije takvih iznošenja informiraju", poručio je Medved uoči sjednice Vlade.

Vlada je ispunila ono što je u zakonu predviđeno

Vlada je 2017., nakon što su se ispunili zakonski uvjeti, odnosno kada je rast BDP-a u tri kvartala za redom bio više od dva posto, vratila 10 posto iznosa mirovine koje je "uzela" Vlada Zorana Milanovića 2014., rekao je Medved.

"U potpunosti smo ispunili ono što je bilo u zakonu predviđeno", ustvrdio je.

Upitan više puta što je s drugim smanjenjem od 10 posto iz 2010. godine, ponavljao je da novinari trebaju pitati one osobe koje su donosile takve odluke zašto nisu stvorili pretpostavku da se tih 10 posto može vratiti.

"Podsjećam da je ova Vlada za svog mandata učinila više za hrvatske branitelje nego sve dosadašnje Vlade ukupno", kaže Medved.

Podsjetio je da je u proračunu od 2016., a zaključno s 2019. Vlada povećala proračun za branitelje za više od pola milijarde kuna, donijela je Zakon o hrvatskim braniteljima, brine o očuvanju kvalitete zdravlja te će u 2020. povući više od pola milijarde kuna iz EU fondova.

Rekao kako je "simptomatično" vrijeme pojavljivanja te udruge koja se naziva sindikatom, a koja je ujedno i članica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH).

"Vrlo mi je interesantno da SSSH udruga do sada, u tri godine, nisu pronašli potrebito niti shodno obratiti se Ministarstvu hrvatskih branitelja i ponuditi svoje ideje kako bismo ih mogli razmotriti na odgovarajući način, a ne ovako istupajući sa čitavim nizom netočnih informacija na press konferenciji", zaključio je Medved.

Mirovine umanjene dva puta za deset posto

Članovi novog rukovodstva Podružnice udruge Sindikata umirovljenika Hrvatske - za branitelje Zadar uputili su Vladi i Ministarstvu hrvatskih branitelja zahtjev kojim se traži povrat umanjenih braniteljskih mirovina koje su, kažu, umanjene dva puta za deset posto 2010. i 2014. godine.

Zakonom o umanjenju mirovina, mirovine su smanjene 2010. onima koji su imali preko 3500 kuna i 2014. onima koji su imali više od 5000 kuna. Onima koji su imali preko 5000 kuna mirovina je dva puta smanjena deset posto.

Odluka Ministarstva branitelja i Vlade iz 2017. bila je da se to vrati, ali to nije učinjeno, tvrdi sindikat. Novi zakon o hrvatskim braniteljima izrijekom kaže da sve to mora biti vraćeno kad se BDP poveća tri puta u uzastopnom razdoblju više od dva posto, ali to nije učinjeno.

Riječ je o nešto više od 10.000 ljudi, a na razini Zadra petstotinjak ljudi.

Udruzi je odgovorilo i Ministarstvo hrvatskih branitelja koje je priopćilo kako "ovakvi istupi narušavaju percepciju javnog mnijenja prema hrvatskim braniteljima". Takve tvrdnje i najave zahtjeva ne mogu smatrati dobronamjernima, već kao dodatni pritisak na Vladu.

U priopćenju su istaknuli da je Vlada donijela odluku o prestanku smanjenja mirovina koje se primjenjivalo od 2014., ali nisu spomenuli smanjenje mirovina iz 2010.