Medvedev prijeti: Rusija neće zaustaviti rat, čak i ako se Ukrajina odrekne ulaska u NATO

Najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Medvedev rekao je u petak da Moskva neće zaustavila svoju vojnu kampanju u Ukrajini čak i ako se Kijev službeno odrekne svojih težnji za priključenjem NATO savezu.

Bivši predsjednik Medvedev, sada zamjenik predsjedavajućeg u ruskom Vijeću sigurnosti, također je rekao u intervjuu francuskoj televiziji da je Rusija spremna pregovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem pod određenim uvjetima.

Prije invazije na Ukrajinu u veljači, Moskva je jasno dala do znanja da je članstvo Ukrajine u NATO-u za nju neprihvatljivo.

"Odustajanje od sudjelovanja u Sjevernoatlantskom savezu sada je vitalno važno, ali je nedovoljno za uspostavu mira", rekao je Medvedev televiziji LCI u citatima koje su prenijele ruske novinske agencije.

Rusija će, rekao je, nastaviti kampanju dok ne postigne svoje ciljeve. Putin kaže da želi "denacificirati" Ukrajinu. Kijev i Zapad kažu da je to neutemeljen izgovor za osvajački rat.

Od početka invazije Rusija i Ukrajina održale su nekoliko krugova pregovora, ali nisu postigle napredak i malo je izgleda za nastavak.

"To (razgovori) će ovisiti o tome kako će se događaji odvijati. Bili smo spremni i prije za susret (sa Zelenskijem)", rekao je Medvedev.

U svojim je komentarima također rekao da američko oružje koje je već isporučeno Ukrajini - poput višecijevnih bacača raketa HIMARS - još ne predstavlja značajnu prijetnju.

Ali to bi se moglo promijeniti, rekao je, ako oružje koje SAD pošalje može pogoditi mete na većim udaljenostima.

"To znači, kada ova vrsta projektila leti 70 km, to je jedna stvar", rekao je. "Ali kada leti 300-400 km, to je drugo, tada bi to bila izravna prijetnja teritoriju Ruske Federacije", rekao je Medvedev.

