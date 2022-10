Medvjed u SAD-u napao dječaka (10) u dvorištu: Djed u kolicima i susjed su ga udarali cijevima

Desetogodišnji dječak u Connecticutu završio je u bolnici nakon što ga je u nedjelju u dvorištu njegovog djeca napao crni medvjed, javlja NBC Connecticut.

Dječakov djed i susjed koji je pritrčao u pomoć pokušali su otjerati medvjeda, udarajući ga cijevi.

- Vikao je 'upomoć, upomoć, upomoć' i čuo sam dječaka kako govori 'medo, medo, medo' pa sam odmah tada znao da ga je medvjed sigurno zgrabio - rekao je susjed Jonathan Digimas.

Susjed je rekao da je crni medvjed bio na njegovom imanju samo nekoliko trenutaka prije nego što je napao 10-godišnjaka koji je bio u posjeti kod bake i djeda. Digimas je dotrčao što je brže mogao.

- Prvo što sam mogao pronaći bila je čelična cijev. Podigao sam cijev i bacio je na medvjeda, udario sam ga u glavu. Moj susjed i susjedova žena odvele su dječaka, njihovog unuka. Krvario je iz stopala i imao je tragove kandži po leđima - rekao je.

Digimas je rekao da se dječakov djed, u invalidskim kolicima, pokušavao othrvati medvjedu teškom gotovo 250 kilograma.

Dječak je hospitaliziran, ali njegove ozljede nisu opasne po život.

Dužnosnici za zaštitu okoliša rekli su da je ovo najagresivniji napad koji su vidjeli ove godine. Populacija crnog medvjeda u Connecticutu je skoro nestala do sredine 19. stoljeća, no kasnije je počela rasti. Do 1980-ih imala je otprilike stalan broj, ali je kasnije broj ovih životinja opet počeo rasti. Procjenjuje se da u državi sada ima između 1000 i 1200 crnih medvjeda.

