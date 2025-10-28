Melissa stigla na Jamajku, troje mrtvih dok su se pripremali za uragan: 'Ovo je zadnja prilika!'

NAREDILI EVAKUACIJU

Znanstvenici ističu kako je rapidno jačanje Melisse, koja je u samo 24 sata od tropske oluje prerasla u uragan četvrte kategorije, izravna posljedica klimatskih promjena.

Oluja se kretala iznad neuobičajeno toplih voda Karipskog mora, čija je temperatura bila i do 2,5°C viša od prosjeka. Prema izračunima grupe Climate Central, ovakvi uvjeti su između 500 i 800 puta vjerojatniji zbog globalnog zatopljenja.

Nakon što prođe preko Jamajke, Melissa će kao snažan uragan nastaviti svoj put prema jugoistočnoj Kubi i Bahamima.

Kubanske vlasti već su naredile evakuaciju više od 600.000 ljudi, a američka vojska evakuirala je svo osoblje koje nije ključno iz svoje pomorske baze u zaljevu Guantánamo.