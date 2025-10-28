Uragan Melissa u utorak je dosegnuo status oluje pete kategorije, s vjetrovima koji pušu brzinom od gotovo 300 km/h
Melissa stigla na Jamajku, troje mrtvih dok su se pripremali za uragan: 'Ovo je zadnja prilika!'
Znanstvenici ističu kako je rapidno jačanje Melisse, koja je u samo 24 sata od tropske oluje prerasla u uragan četvrte kategorije, izravna posljedica klimatskih promjena.
Oluja se kretala iznad neuobičajeno toplih voda Karipskog mora, čija je temperatura bila i do 2,5°C viša od prosjeka. Prema izračunima grupe Climate Central, ovakvi uvjeti su između 500 i 800 puta vjerojatniji zbog globalnog zatopljenja.
Nakon što prođe preko Jamajke, Melissa će kao snažan uragan nastaviti svoj put prema jugoistočnoj Kubi i Bahamima.
Kubanske vlasti već su naredile evakuaciju više od 600.000 ljudi, a američka vojska evakuirala je svo osoblje koje nije ključno iz svoje pomorske baze u zaljevu Guantánamo.
Jamajčanski premijer Andrew Holness uputio je očajnički apel naciji.
- Vjerujem da ne postoji infrastruktura u ovoj regiji koja može izdržati udar uragana pete kategorije. Moglo bi doći do značajnog uništenja - rekao je za CNN, dodavši kako će pravi izazov biti brzina oporavka. Vlada je proglasila cijeli otok ugroženim područjem i izdala naredbe za obveznu evakuaciju najranjivijih zajednica.
Diljem otoka otvoreno je više od 850 skloništa, no odaziv je u početku bio slab. Mnogi stanovnici, u strahu od pljačke ili zbog loših iskustava s uvjetima u skloništima, odlučili su ostati u svojim domovima.
- Ne idem nikamo. Ne vjerujem da mogu pobjeći od smrti - rekao je Roy Brown, stanovnik obalnog područja Port Royal.
Strah je opipljiv. Prazne ulice Kingstona, glavnog grada, svjedoče o ozbiljnosti situacije. Steve Dunn, vlasnik trgovine građevinskim materijalom, držao je svoja vrata otvorenima do posljednjeg trenutka kako bi pomogao sugrađanima.
- Jako smo zabrinuti. Najjača oluja na planetu... udara u tu malu točku na karti svijeta. Mislim da nikada ne možemo biti spremni za nešto poput kategorije 5 - rekao je.
Osim vjetra, najveća prijetnja dolazi od vode. Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) predviđa "katastrofalne i po život opasne bujične poplave" te brojna klizišta. Očekuje se da će na dijelove otoka pasti između 500 i 750 milimetara kiše, dok bi u planinskim predjelima ta količina mogla premašiti nevjerojatnih 1000 milimetara, što je dvostruko više od prosjeka za cijelu kišnu sezonu.
Uz to, južnu obalu Jamajke pogodit će olujni udar visine do četiri metra, val koji može prodrijeti duboko u unutrašnjost i odsjeći cijele zajednice. Tragično, oluja je već odnijela živote i prije samog udara. Najmanje sedam smrtnih slučajeva zabilježeno je diljem Kariba: tri na Jamajci tijekom priprema za oluju, tri na Haitiju i jedan u Dominikanskoj Republici.
Uragan Melissa u utorak je dosegnuo status oluje pete kategorije, s vjetrovima koji pušu brzinom od gotovo 300 km/h. No, ono što ovu oluju čini posebno opasnom jest njezin iznimno nizak središnji tlak od 901 milibara, što ukazuje na nevjerojatnu snagu.
Za usporedbu, razorni uragan Katrina iz 2005. godine imao je najniži tlak od 902 milibara. Stručnjaci upozoravaju da je Melissa, po intenzitetu, već sada jedna od deset najjačih oluja zabilježenih na Atlantiku.
- Ovo je scenarij iz noćne more koji se odvija pred našim očima - izjavio je Michael Lowry, stručnjak za uragane. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) situaciju je opisala još dramatičnije, proglasivši Melissu "olujom stoljeća" za Jamajku. Njezino iznimno sporo kretanje, tek nekoliko kilometara na sat, znači da će pogođena područja biti izložena ekstremnim uvjetima satima, pa čak i danima, što višestruko povećava potencijalnu štetu.
Karipski otok Jamajka suočava se s povijesnom prijetnjom dok uragan Melissa, monstruozna oluja pete kategorije, udara o njezine obale. S vjetrovima koji trgaju sve pred sobom i apokaliptičnim prognozama o poplavama, vlasti su izdale jedno od najdramatičnijih upozorenja ikad: "Ovo je zadnja prilika da zaštitite svoj život".
Melissa je okarakterizirana kao najjača oluja koja je pogodila Jamajku u 174 godine, otkad se vode službeni zapisi, a njezina razorna snaga prijeti potpunim uništenjem infrastrukture i ljudskim životima.