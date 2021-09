Oko dvjesto policijskih službenika, umirovljenih policajaca i građana obulo je danas tenisice i potrčalo za Ivana Todorića, policijskog službenika Policijske postaje Pula koji je prije tri godine tragično stradao u prometnoj nesreći prilikom dolaska na posao. Ivan je stradao u policijskoj odori uz koju je, kao policijsko dijete, odrastao i koju je ponosno nosio.



Trkači su mogli birati između rekreativne staze od 2.209 metara, koja se referirala na datum Ivanove pogibije i duže utrke od 11.300 metara, koja je bila prvi izazov za trkače. Obje utrke krenula se od bivšeg policijskog kampa u Valbandonu te su se spustile prema obali mora, odakle se staza šetnicom nastavljala do lučice na Puntiželi. Sudionici rekreativne utrke vratili su se nazad istim putem, dok su sudionici glavne utrke nakon lučice nastavili cestom do tvrđave Punta Christo. Put ih je vodio kroz kamenolom, a potom u šumu sve do tvrđave Monto Grosso, uvale Zonka i obalne bitnice Valmaggiore, nakon čega su se šumskim puteljcima vratili do lučice Štinjan i nazad cestom prema Puntiželi i kampu u Valbandonu.



Trkači su se natjecali u kategoriji građana i policije, a najbolji na kraćoj stazi u kategoriji građana bili su Luka Kljajić i Irena Ljutić, dok su u kategoriji policije slavili Mateja Tomić i Kruno Hrestak. Na dužoj stazi u kategoriji građana najbolji rezultat ostvarili su Vladimir Gnip i Radmila Maksimović, dok su u kategoriji policije najbolji bili Vlatka Segečić i Franjo Ileković. Nagrade najboljim trkačima uručili su Ivanovom otac Zlatko Todorić, načelnik Policijske uprave istarske Božo Kirin, načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić i direktorica Turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj.



Trkači svoje rezultate mogu provjeriti na poveznici Memorijal Ivana Todorića, a prvo troje plasiranih po kategorijama bili su:



Utrka 2.209 metara – građani muškarci

Luka Kljajić

Adriann Jakupović

Emanuel Peruško



Utrka 2.209 metara – građani žene

Irena Ljutić

Kristina Karlović

Milica Gojko