Akcija potrage za nestalim Splićaninom Matejem Perišem nastavlja se u srijedu. On je, podsjetimo, u noći između 30. i 31. prosinca izašao iz kluba Magacina u Beton hali, koji se nekada nazivao Gotik. Na sebi je imao samo majicu kratkih rukava i hlače, a njegov nestanak prijavljen je tek u popodne 31. prosinca.

Upravo je navedeni klub u utorak popodne oko 15 sati "češljala" srpska policija. Menadžerica kluba Zorica Šestović pustila je novinare Slobodne Dalmacije unutra i pokazala šank za kojim je bio nestali Matej sa svojih šestero prijatelja.

"U blizini Splićana bila je i jedna ekipa iz Zadra, rekli su da su se baš lijepo proveli svi. Sutradan kad su čuli za nestanak i oni su bili ovdje", kazala je Zorica.

"Ulazi se samo uz rezervaciju, ali ako klub nije dovoljno popunjen, može se ući i bez nje. Koliko znam, momci iz Splita nisu imali rezervaciju. Nije bilo stvarno nikakvih problema s njima. Omladina kao omladina. To što se proširilo negdje da ih je redar upozoravao su čiste gluposti te insinuacije. To je valjda rekao jedan od tih momaka. Ja u to ne vjerujem. Jer naše osiguranje stoji vani, imamo četiri momka. Bitno je i to uvijek gledamo, da nitko ne unese neko oružje", kazala je Zorica.

Kazala je da su klub zatvorili kad je Matej nestao.

"Bilo bi glupo da u ovoj situaciji radimo i veselimo se dok ne znamo što se dogodilo s momkom", kazala je.

Policija je već nekoliko puta bila u klubu nakon što je Matej nestao. Što se tiče Matejeve jakne, koju nije imao na snimkama nadzornih kamera, Zorica je kazala da su je uzeli njegovi prijatelji.

Kaže da je Matejev otac, Nenad Periš, bio u klubu u nedjelju kada je došao u Beograd tijekom trećeg dana potrage za njegovim sinom.