<p>Mene je mama htjela pobaciti. Ali nije mogla jer je bilo prekasno, no veze u bolnici i sve zajedno i krenula je prema komisiji. Prijateljica ju je zaustavila. Imala sam takvo užasno djetinjstvo da ju uopće ne krivim što nije željela donijeti dijete na svijet, započinje objavu na Twitteru novinarka<strong> Marinella Matejčić.</strong></p><p><strong>Karolina Vidović Krišto</strong>, koja bi trebala voditi saborski Odbor za obitelj i mlade, jutros je na ulasku u Sabor objasnila kako planira iskoristiti svoju funkciju. Između ostalog obećava: “Kad narod čuje svjedočanstva, dići će se protiv pobačaja!”</p><p> - Po mom iskustvu, ideologijom se ne bave ljudi koji su inteligentni i koji se bave činjenicama, a takvi su ljudi i u vjeri. Kada vjerujete u Boga, ideologija vas ne zanima. Treba se čuti djecu koja su preživjela pobačaj, razgovarati s onima koji su nakon provođenja pobačaja doživjeli katarzu. Kada čuju iskustva tih ljudi, hrvatska će se nacija dići protiv pobačaja - kazala je Vidović Krišto.</p><p>Matejčić je objavila niz tvitova u kojima reagira na izjavu Vidović Krišto.</p><p>- … i radi toga, kao i situacije u kojoj sam se sama našla s 23 godine, aktivno radim na tome da svaka žena ima pravo odabira i mogućnost prekida trudnoće ako je svjesna da nije spremna i/ili ne želi biti majkom… Rado bih ugostila Vidović Krišto u radio emisiji da porazgovaramo o tome kako je to ‘preživjeti pobačaj’ i što nedostupnost istog čini ženama i obiteljima. Kako ljudi gladuju, kako djeca umiru, kakve ožiljke to ostavlja na dušu i tijelo svih uključenih. Ona je ta koja pobačaj naziva ideologijom i onda se trsi nekom inteligencijom. Pobačaj je medicinska usluga. Žene koje zatraže pobačaj znaju zašto su ga zatražile, ne treba im ni svećenik ni ginekolog objašnjavati da je za njih bolje da to ne naprave. Niti Vidović Krišto… - piše Matejčić.</p>