'Mene je probo u trbuh, u ruci je imao više sablju nego nož'

“Ne znam hoću li više gledati, to je sve namontirano od viših službi... Sve je u rezovima, već vidim da je montirano protiv mene... Nema snimke di mi ulazimo, moja cura, prijatelj i ja? Mah, živija je i onaj u gulagu 40 godina, nije problem... To je pozadina (vjerojatno je htio reći posljedica, dok je gledao snimku svog divljanja po klubu, op.a.), snimka je isječena... Eno, taj se zaključa u WC-u, hrabro, ostavija ih je...” - mrmljao je uglavnom sebi u bradu Hrvoje Šabić (43), optužen za pokušaj ubojstva te još tri nanošenja ozljeda prošlog ljeta u klubu Tropic na splitskim Bačvicama, dok se pred Županijskim sudom u Splitu pregledavala snimka video-nadzora te večeri.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Prethodno su saslušana trojica muškaraca koje je Šabić izrezao nožem. Današnje ročište je prošlo prilično mirno, s obzirom na to da se posljednji put optuženi nije dao smiriti. Pokušavao je pitati nešto svjedoke, uglavnom mu nije uspijevalo, pa se morao zadovoljiti usputnim komentarima.

A Ivica Delić (50), pripadnik interventne policije koji je oko 3,30 sati tog 19. srpnja prošle godine svratio kao civil u Tropica, javiti se voditelju kluba kojeg poznaje, prošao je s ubodnom ranom abdomena od koje se još uvijek liječi, još je na bolovanju.

- Ne znam zašto nas je napao, niti koga na koga je prvog krenuo. Mene je probo u lijevu stranu trbuha, u ruci je imao više sablju nego nož. Nakon minut-dva ponovno se pojavio ispred mene, jer je nastala panika, pobjegao sam i ja, ponovno me napao, udario sam ga nogom u tijelo i sakrio se u WC, tu sam se zaključao. - između ostalog je kazao svjedok-oštećenik. Nitko od ispitanih nije odranije poznavao Šabića, a Delić ni zaštitar Šarić nisu znali zbog čega je ranije udaljen iz kluba, niti kako je to obavljeno.

O tome je govorio voditelj Dražen Buljubašić (38), kojem su na ponašanje gosta skrenuli pažnju konobari, jer je navodno htio urinirati u klubu.

- Osobno sam ga otišao upozoriti, poslušao me i bez problema izašao iz kluba, dalje me nije bilo briga gdje će ići. Kad se vratio, držao je veliki nož, najmanje 20 cm oštrice, krenuo je prema Ivici, a ja sam ga uhvatio za ruku, ali se uspješno opirao, bio je “na nečemu”. Priskočio je utoliko i zaštitar, njemu je probo nadlakticu, no kada je vidio da nas više neće iznenaditi, da smo se pribrali od napada, samo je išetao iz kluba, hladno kao da se ništa nije dogodilo. Tek kasnije smo u bolnici shvatili da je ozlijeđen i jedan gost, Australac... - prepričao je događaje te noći Buljubašić. Mogućnost da je Šabića netko bacio iz kluba niz stepenice je s gnušanjem otklonio, dodajući kako se na snimkama dobro vidi da nikakvih provokacija ni napada prema optuženom nije bilo.

Zaštitar Mario Šarić (37) je ispitan kao treći svjedok i žrtva (tužiteljstvo nije uspjelo locirati četvrtog ozlijeđenog, državljanina Australije), čiji iskaz je bio prilično kratak. Ništa o ranijim intervencijama ne zna, u sve se uključio tek kada je vidio kako Šabić zamahuje nožem prema Buljubašiću i ostalim gostima. Priskočio je, pokušao ga savladati, no prvo ga je porezao po trbuhu, a kada ga je uspio uhvatiti “u kravatu”, zabio mu je nož u ruku! Složio se kako je Šabić bio kao izvan sebe i izuzetno agresivan.