Mesić: 'Čuo sam da političari koriste usluge prostitutki...'

Dnevna događanja i afere pratim koliko uspijem jer sam dosta putovao, deset dana sam bio u Kini, ali pratim. Vidio sam aferu SMS i elitnu prostituciju. Teško mi je sada reći nešto više jer je sve u fazi istrage, ali sve predugo traje, komentirao je Stipe Mesić za Dnevnik.hr aktualnu situaciju u zemlji.

Na pitanje je li on, kao dugogodišnji političar, čuo priče da političari koriste usluge prostituki, Mesić je potvrdio.

- Čuo sam, ne samo kod nas nego i u inozemstvu, da se događaju takvi slučajevi, da se otkrivaju i penaliziraju - kazao je.

Dodao je da sada često svi koriste nekad njemu omiljenu rečenicu ''neka institucije rade svoj posao'' i da se svi pozivaju na institucije jer institucije ne rade do kraja svoj posao.

Mesić smatra da hrvatska Vlada ima dobre ciljeve, ali često smjer ne ide prema ciljevima.

- Zato nisam baš sasvim zadovoljan onim što imamo u Hrvatskoj, prije svega bijeg iz Hrvatske. Prije se govorilo da ljudi bježe od komunizma, ne znam od čega sada bježe - kaže Mesić.

O Todoriću i Agrokoru

Londonski sud odlučio je da će bivši vlasnik Agrokora biti izručen Hrvatskoj. Novinarka je Mesića upitala je li mogao zamisliti Ivicu Todorića u zatvoru?

- Da, svaki čovjek može biti u zatvoru ako počini nešto što nije zakonom dopušteno. To treba tek utvrditi u pravosudnoj proceduri. U stvaranju Agrokora sigurno nije sudjelovao samo Ivica Todorić, kao što ni u pretvorbi 167 poduzeća koja je pretvorio ili kupio poduzetnik Miroslav Kutle nije mogao samo Kutle sudjelovati. Uvijek u velikim kombinacijama sudjeluje više ljudi ili više institucija - rekao je Mesić.

Dodao je da je politika sigurno doprinijela da se ''onom brzinom razvija Agrokor, ali je i utjecala da se Agrokor izvuče iz vlasništva Ivice Todorića.'

Otkrio je da se s Todorićem sreo samo nekoliko puta, a da je prijatelj s njegovim ocem jer su bili zajedno u zatvoru u Staroj Gradiški.

O Martini Dalić

- Ako netko kaže da je došlo do sloma ortačkog kapitalizma, onda smo mi ortačka država, sam naslov to kaže - komentirao je Mesić knjigu Martine Dalić.

Dodao je da je neobjašnjivo i sumnjivo da se donose zakoni za privatne interese. - Nisam ljubomoran ni na čiju plaću, ali ako netko ima 8 ili 10 tisuća kuna mjesečno plaću, a onda za tjedan dana dobije 250 tisuća, to su velike sumnje, očito je da je sve isprepleteno interesnim grupama - rekao je bivši predsjednik.

Sudeći prema dolasku pola Vlade i premijera Plenkovića na prezentaciju, ocijenio je da je očito došlo do rehabilitacije Martine Dalić.

- Većina tih ljudi na prezentaciji nije pročitala knjigu - smatra Mesić.

O predsjednici

Dotakao se i rada predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

- Pamtit će se dosta njezino navijanje za hrvatsku reprezentaciju jer je bilo neuobičajeno. Svi mi u svijetu pričaju da su zapazili našu predsjednicu sa svim onim grljenjima i ljubljenjima. To je dosta interesantno, ali to nije posao predsjednice - kazao je Mesić.

Otkrio je da on ne ide na utakmice otkad su počele šovinističke izjave jer to ''jednostavno ne podnosi''.

Rekao je da predsjednica sudjeluje u pripremi kampanje.

- Ljudi vole estradu, pa je i Predsjednica pošla za tim alatom, ali njezin posao mora biti nešto drugo - rekao je i dodao: 'Uvijek sam imao psa, i kao dijete i u zreloj dobi. Onaj tko voli psa ima ga dugi niz godina. Predsjednica ima 50 godina i sad najednom ta velika ljubav za psom iz azila... Dobro je to, ali ne možemo reći da je to ljubav prema životinjama'.

Zaključio je da je sve što Grabar-Kitarović radi u službi za novi mandat i da je svejedno kad će ona to i službeno najaviti.

Tema: Hrvatska