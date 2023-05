Dramatično stanje u Obrovcu i Gračacu, a prognoza je loša: Kiša neće prestati do četvrtka

Promjenljivo oblačno. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, u prvom dijelu dana ponajprije u Dalmaciji i na krajnjem istoku, a prema večeri i drugdje. Ponegdje je moguća obilnija oborina. Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu krajem dana zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 °C, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak.

Pred nama je još nekoliko kišovitih dana, i ovaj radni tjedan počinjemo u nestabilnoj atmosferi. Uz kišu koje će, kako se čini najviše biti u utorak, do vikenda će biti i razmjerno svježe, odnosno temperatura će biti ispod prosjeka za doba godine.

Foto: DHMZ

U poplavljenom Obrovcu i Gračacu kiša će i dalje nastaviti padati, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme.

Najgore će biti sutra kada nam dolazi cikolna koja nosi obilne oborine i jak vjetar. U utorak će u cijeloj zemlji biti promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice obilna oborina, osobito u gorskim predjelima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jako i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 14 do 17, u Slavoniji i do 21 °C, a na Jadranu između 18 i 22 °C.

Foto: DHMZ

U utorak u cijeloj zemlji kiša, izraženiji pljuskovi i grmljavina, a mjestimice i obilnija oborina. Zapuhat će vrlo jak sjeveroistočnjak. I u srijedu i četvrtak zadržat će se promjenjivo, s lokalnim pljuskovima. Vjetar će sredinom tjedna slabjeti, no do vikenda će ostati razmjerno svježe. I na moru se u utorak očekuju lokalno izraženiji grmljavinski pljuskovi. U srijedu još uvijek nestabilno, dok će u četvrtak biti suho i djelomice sunčano, prognoza je meteorologa Darija Brzoje.

