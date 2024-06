Meteorologinja DHMZ-a: 'Tuča se ne može spriječiti. Moramo ulagati u obranu i osiguranje'

Zahtjevno je ljeto pred prognostičarima jer je učestala izmjena i toplih i hladnih razdoblja, ali i količina vlage. To je potencijal za jači razvoj oblaka, grmljavinska nevremena, ali to je postala naša stvarnost, rekla je u petak u emisiji Dobro jutro, Hrvatska, meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Dunja Plačko Vršnak.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:23 Tuča u Iloku | Video: čitatelj/24sata

Dodala je da kada se osvrnemo unatrag, ovo proljeće nije bilo toliko neobično, ali, kako kaže, možemo se sjetiti sredine travnja gdje smo imali temperature od 30 Celzijevih stupnjeva, ali onda smo imali temperaturu oko ili niže od prosjeka. I sljedeća 3 mjeseca izgledno je da će temperature biti iznad prosjeka.

- Ovo je proljeće bilo onakvo kakvo bi trebalo biti, no u proteklih godinu dana u Hrvatskoj nije bilo mjeseca koji je bio oko prosjeka ili hladniji. Na Varaždinskom području je svibanj prošle godine bio malo hladniji od prosjeka, a sve dalje temperatura je bila iznad prosjeka - rekla je.

Pojasnila je kako imamo problema s tučom zbog čega bi osiguranja usjeva mogla postati dio troška na koji moramo računati. Naime, DHMZ je jedina nacionalna meteorološka služba u Europi koja ima zakonsku obvezu zasijavanja konvektivnih oblaka srebrovim jodidom zbog djelovanja na tuču, no to ne smatraju djelotvornim.

- Postoje generatori koji se pale i dolazi do isijavanja srebrovog jodida koji dolazi u oblak u kojem već postoje čestice kondenzacije. Puno više je tada kondenzacijskih čestica u oblaku. One djeluju tako da zrna potencijalne tuče u oblaku postanu sva manja, te da i ako padne tuča ona bude sitnijeg zrna - rekla je meteorologinja i dodala kako znanstvena zajednica nije dala potvrdu da to stvarno daje učinak.

- Budućnost Hrvatske je ulaganje u obranu od tuče, a to su mreže, izdvajanje za osiguranje usjeva i imovine. Sprečavanje tuče je nemoguće, naglasila je Plačko Vršnak.