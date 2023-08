Meteorologinja otkrilla što nas čeka za vikend: Stiže velika promjena, bit će dosta hladnije

Nakon razdoblja relativno sunčanog i nestabilnog vremena u srijedu, slijedi veoma topao četvrtak, no kraj radnog tjedna, petak, obilježit će promjena vremena i lokalno obilnije oborine, prognoza je meteorologinje Tomislave Hojsak za HRT.

"U noći na srijedu i ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom. Već prijepodne će razvedravati, pa će ostatak dana proteći sunčano, no i malo svježije nego u utorak", kazala je Hojsak iz DHMZ-a.

U središnjoj Hrvatskoj će ostatak srijede biti barem djelomice sunčan. U gorju i na sjevernom Jadranu ujutro mirnije, mjestimice umjerena naoblaka i malo kiše. Popodne sunčanije, ali ne i stabilno, pa je kratkotrajni pljusak moguć u gorju i unutrašnjosti Istre. Ujutro će nakratko zapuhati jaka bura, a zatim umjeren jugozapadni vjetar i jugo.

Duž obale srednjeg Jadrana srijeda će proteći sunčano, ali u unutrašnjosti Dalmacije treba računati na poslijepodnevne pljuskove s grmljavinom. Umjereno do jako jugo popodne će prolazno okrenuti na jugozapadni vjetar.

I na jugu Hrvatske prijepodne umjerena naoblaka, uz obalu i poneki neverin. Popodne će prevladavati sunčano, no u zaobalju će doći do razvoja oblaka, te je moguć i kratkotrajni pljusak. U noći će puhati burin, zatim umjereno do jako jugo, najavila je Hojsak.

I dalje promjenjivo, od petka i svježije

U četvrtak na kopnu južina, pretežno sunčano i vruće. Krajem dana uz granicu sa Slovenijom raste vjerojatnost pljuskova s grmljavinom.

Četvrtak na Jadranu će biti pravi ljetni - sunčan i vruć dan. Jugo će jačati prije pljuskova praćenih grmljavinom, koji u petak stižu sa zapada. Lokalno će pasti obilna kiša u kratkom vremenu. Nakon prolaska nevera jugo će slabjeti, a na sjeveru će okretati na buru i sjeverozapadni vjetar.

Od petka nestabilno s kišom, često u obliku jačih pljuskova s grmljavinom, pa bi lokalno mogla pasti znatnija količina. Temperatura zraka će se osjetno sniziti.

U subotu svježije te i dalje nestabilno, a jačih pljuskova bit će na jugu, prognozirala je Hojsak.