Meteorološki tsunami: More se kod Hvara diglo za pola metra

Izražena plima u subotu poslijepodne pogodila je dijelove otoke Hvara, najgore je bilo u Starom Gradu. Oko 16 sati more se naglo diglo za više od pola metra, a onda se isto tako naglo počelo povlačiti. Pojava ovako izražene plime se povezuje s naglim promjenama u tlaku zraka, ali i prostranim poljem niskog tlaka zraka čiji se centar danas preko sjeverne Italije premještao dalje na istok, prema kopnu, objavio je portal Dalmacija danas. Za vrijeme plime, more se izlilo na čitavu starigradsku rivu, prodirući u ugostiteljske objekte i skladišta. More je, uslijed naglog nadiranja, za sobom povlačilo stolove i stolice s rive.