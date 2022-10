Meteorolozi otkrili, evo kakvo nas vrijeme očekuje ove zime

Temperature će ove zime biti jedna od glavnih briga Europljana koji se nose s rastućim cijenama energenata. Stupanj više ili niže već dugo nije igrao ovako važnu ulogu, a meteorolozi diljem kontinenta rade na tome da donesu najtočnije moguće procjene za ovogodišnju sezonu grijanja, javlja France24.

- Izgledno je da će zima biti toplija no inače - rekao je Carlo Buontempo, direktor programa za praćenje klimatskih promjena Copernicus za AFP.

- No i dalje postoji znatna šansa za blokade strujanja koje bi mogle nad Europu nadviti hladan zrak i niske vjetrove - napominje.

Blokada strujanja u zimi često donosi stabilno, ali izrazito hladno vrijeme.

Copernicus inače proizvodi sezonske prognoze za Europski centar za vremenske prognoze (ECMWF).

- Činilo nam se da bi do tih događaja moglo doći u studenom, ali sada izgleda kao da će doći do znatnijeg prodora hladnoće u prosincu - rekao je Buontempo, još jednom podsjećajući kako prognostičari vrijeme prognoziraju, no ne mogu ga predvidjeti.

Očekuje se da će europska zima biti toplija zbog globalnog vremenskog fenomena 'La Nina', koji je povezan s hlađenjem površinskih temperatura u srednjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana.

Agencija će svoju zimsku prognozu obnoviti sljedeći mjesec kada će sve pokretne sile koje predodređuju vrijeme u zimskim mjesecima biti aktivne, pa će i prognoza vjerojatno biti nešto točnija.

