Meteorolozi otkrivaju kakvo nas vrijeme čeka za blagdane

Prognoze za blagdanski tjedan nisu još dovoljno pouzdane po danima, ali se s relativno velikom vjerojatnosti može prognozirati da će i u tom tjednu biti relativno toplo

Prošlodnevne najave iznadprosječne topline i južine potvrđuju se iz dana u dan, pri čemu za ovaj tjedna gotovo i nema nekih znatnih promjena - na Jadranu i područjima uz njega bit će oblačnije, kišovitije, vjetrovitije, a u sjevernijim krajevima stabilnije, uz mjestimičnu jutarnju maglu, kaže Zoran Vakula za HRT.

Osim temperature zraka koja će biti oko rekordne za ovo doba godine, i mogla bi nekima prouzročiti zdravstvene tegobe, te neobične pojave u biljnom i životinjskom svijetu, i biometeorološke će prilike biti prilično nepovoljne, a bit će i ograničenja u prometu na Jadranu zbog jakog, gdjekad i olujnog juga.

Vjerojatnost mnogima željenog snijega i 'bijelog Božića' je vrlo mala. Čak i u gorju.

– Kao što smo i najavili, cijeli ovaj tjedan bit će u znaku južine, što je i razlog da je tijekom njega izostala magla, dok je temperatura zraka porasla. I do kraja tjedna ostat će iznadprosječne temperature, koje će ipak pred kraj tjedna biti nešto niže nego posljednjih dana, ali i dalje iznad prosjeka. Bit će između 10 i 15 stupnjeva. Usto, tijekom vikenda nas očekuje kiša. Na moru je ima već i sad – kazao je na početku meteorolog i voditelj vremenske prognoze RTL-a Nikola Vikić Topić dodajući da će kiše na moru biti i danas, i sutra, i preksutra, a na kopnu će kišiti za vikend, ali ne u velikoj količini.

– U ponedjeljak, utorak i srijedu, na Badnjak i Božić, vjerojatno će u cijeloj zemlji biti suho. I tad ostaje iznadprosječno toplo. Dnevne će temperature na kopnu biti oko 10, a na moru oko 15 Celzijevih stupnjeva. No, od ponedjeljka se ponovno vraćaju hladna jutra. Ona će obilježiti i utorak i srijedu. Jutrima bi na kopnu moglo biti oko nule ili do minus dva stupnja. Štefanje je daleko, pa se ne može precizno reći što nas tada očekuje, no nazire se da bi tog četvrtka moglo biti promjenjivije vrijeme, što znači neku kišicu. Sve to znači da za Badnjak i Božić neće biti ni govora o snijegu, a vrlo vjerojatno ni o kiši. Štoviše, u ta prva tri dana idućeg tjedna imat ćemo sunčanih razdoblja. Znači, neće biti bijelog, nego zelenog i sunčanog Božića. Ima jedna pučka poslovica koja kaže: “Bijel Božić, zelen Uskrs. Zelen Božić, bijel Uskrs – otkrio je Vikić-Topić kakav će nam biti Božić.

– U našim se krajevima često događa da imamo zatopljenje prije Božića. U nas se snijeg češće javlja u siječnju i veljači nego u prosincu. Povijesni klimatološki podaci, koji idu gotovo do 160 godina unatrag, govore da se, primjerice, u Zagrebu snježni pokrivač na Božić pojavljuje u prosjeku svake četiri godine. U Zagrebu je posljednji put snježni pokrivač bio na tlu na Božić 2007. A što se tiče Nove godine, tjedan od 30. prosinca do 5. siječnja, na prognostičkim kartama također izgleda toplije od prosjeka. Imat ćemo iznadprosječne temperature, ali manje nego što su to sad. U Zagrebu dnevne bi se temperature tada mogle kretati oko šest-sedam, a na moru oko 12 stupnjeva. No, noću temperature bi na kopnu mogle biti oko nule, a na moru oko sedam stupnjeva. Ukratko, na Staru i Novu godinu neće biti izražene hladnoće, a za oborine još uvijek ne mogu ništa reći, prerano je – osvrnuo se RTL-ov meteorolog i na novogodišnji tjedan pritom podsjetivši da je tijekom noći dočeka 2015. u Zagrebu bilo minus 15, a u Slavoniji čak i minus 20 stupnjeva.





