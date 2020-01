'Mi nudimo tradiciju, kvalitetni smo, a Nijemci to jako cijene'

Desetodnevnoj međunarodnoj poljoprivrednoj manifestaciji Zeleni tjedan u Berlinu – Grüne Woche 2020. ovogodišnja zemlja partner je upravo Hrvatska, a ovogodišnje izdanje sajma bilježi i rekordan broj izlagača, čak 1 800 iz 72 zemlje svijeta.

Foto: hgk

Od petka do nedjelje sajmom je prošlo već 100 tisuća posjetitelja, što je više nego prošle godine, a očekuju ukupno oko 400 tisuća posjetitelja do kraja sajma, na kojem radi 10 tisuća ljudi. Uz bok jakoj konkurenciji odvažili su stati i manji hrvatski proizvođači, stoji u priopćenju Hrvatske gospodarske komore.

Pekmez i ajvar iz Snašine kujne oduševili posjetitelje

- Mali smo, ali zato nudimo tradiciju. Ja sam zaljubljenica u tradiciju, što se vidi i iz imena Snašina kujna, a Njemici tradiciju poštuju. Poštuju prije svega domaći proizvod, možda je to dijelom i zbog veće kupovne moći - rekla je Kata Ilišćević iz Snašine kujne koja je na sajmu prvi put, no njen pekmez i ajvar oduševio je posjetitelje već prvog vikenda.

Foto: hgk

- Ako se otvore i jedna vrata na vanjsko tržište, ja ću biti zadovoljna. Kad ne radiš velike planove oni dođu- zaključila je Kata Ilišević.

Velike planove imaju iz Paške Sirane, tvrtke koja je među prvima iskoristila sredstva EU fondova za osmišljavanje novog programa. Njihov proizvod je od nedavno 24. zaštićen oznakom izvornosti, a na ovom sajmu su prvi put.

- Procijenili smo da je ovo jedinstvena prilika za promociju. Oko 10 posto proizvodnje već izvozimo što u susjedne zemlje, što u Švedsku, SAD i Singapur, no težimo svakako i novim izvoznim kanalima. Interes su na ovom sajmu iskazali primjerice Irci. Ako do suradnje dođe, to bi nam bilo zanimljivo tržište s obzirom na to koliko je Hrvata u Irskoj - rekla je Martina Pernar Škunca iz Paške sirane.

'Procijenio sam da ima prostora za nas'

Oznakom zaštite podrijetla nosi i slavonski kulen koji proizvodi OPG Ferbežar. Koriste najkvalitetnije sirovine od mesa crnih slavonskih svinja uzgojenih u prirodnim i ekološkim uvjetima. U proizvodnji koriste i ekološke začine proizvedene na obiteljskim gospodarstvima diljem Slavonije.

Foto: hgk

- Imamo kvalitetan proizvod, a Nijemci jako cijene dobro jela. Kila svinjskog mesa je kod njih i do sto eura, i nije ju jednostavno nabaviti. Mi možemo ponuditi bolju cijenu, a imam i dovoljne količine. Zbog toga sam došao na ovo tržite, jer sam procijenio da ima prostora za nas - ispričao je Vlado Ferbežar koji svoje proizvode izvozi u Švedsku, Austriju, Njemačku i Škotsku, a nada se da će mu ovaj sajam otvoriti nove mogućnosti.

Antique pelinkovac zvijezda sajma

Uz domaće delicije, posjetitelji stoje u redu i kako bi probali tradicionalna hrvatska pića. Jedno od njih i Badelov pelinkovac.

- Antique pelinkovac je apsolutna zvijezda ovog sajma. Naravno, traži se i kruškovac, šljivovica i vina. Na Zelenom tjednu smo preko 20 godina jer je to idealna prilika za promociju. Imamo priliku kušaču ispričati i priču koja stoji iza brenda - rekla je direktorica izvoza Badela 1862 Ivana Barišić.

Da se prisustvo isplati govore i brojke, dodala je, naglasivši da izvoz u Njemačku raste iz godine u godinu.

Foto: hgk

Predsjednik HGK: 'Imamo što pokazati'

- Ovo je uistinu odlična prilika našim proizvođačima da se predstave i zakorače na nova izvozna tržišta. Ovdje smo da ispred pola milijuna ljudi ispričamo priču o našoj poljoprivredi koja ima jaku tradiciju i velike potencijale, ali i priču o autentičnosti naše zemlje kroz autohtone okuse i mirise svih njenih regije. Imamo što pokazati i uvjeren sam da će hrvatski proizvodi biti prepoznati među posjetiteljima sajma unatoč konkurenciji iz cijeloga svijeta - rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

Foto: hgk

Na Zelenom tjednu predstavljaju se i druge hrvatske tvrtke kao što su Podravka, Atlantic grupa, Badel, Sardina, Dukat, Cromaris, Kraš, Dalmacijavino, Fortenova grupa, Pivac, Gavrilović, Žito, Vindija, Koestlin, Kutjevo, Ravlić, Ferbežar, Đanić obrt, Kuća meda Županja, OPG Kalić Zvonimir, PP Orahovica, Udruga Graševina Croatica, OPG Vučković, Udruga proizvođača Paškog sira, Klaster hrvatskog pršuta, Blato, OPG Klaudia Krstičević, Dalmatia VINA, CROATIA vina mosaica, Stella Croatica, TerraMarascae, Mišlov, Zigante tartufi, Vinistra, S.I.C. prerada i trgovina ribom, Kampanjola, p.z. Vrbnik, Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske, Tvrtka Grbić, Promes Cvanciger, Obrt Ma Cherie, Naše klasje, OPG Šarčević Ilija, Jabuka HR, San Antonio, HAIMMU, DR. Andrija Štampar, Hrvatske šume.