'Mi ostajemo': Mladi iz Iloka sastavili vlastitu izbornu listu

Nakon što je u siječnju Vlada raspustila Gradsko vijeće grada Iloka jer nije u zakonskom roku izglasan proračun za 2019. godinu, donešena je odluka od raspisivanju izvanrednih izbora i oni se trebaju dogoditi ovaj vikend. Na izbore se prijavilo osam političkih stranaka, koalicija i grupa birača. U ime koalicije HDZ-HSLS nastupa Zrinka Čobanković (34) iz Iloka kao nositeljica liste koju čini 15 mladih ljudi prosjeka godina 30. Njihov predizborni slogan 'Mi ostajemo' umnogome govori o programu koji bi zastupali ukoliko budu izabrani, a već tri tjedna obilaze birače kako bi ih upoznali i rekli im zašto da glasaju upravo za njih.

Ideja o stvaranju liste mladih proistekla je iz GO HDZ Ilok koji je prošle izbore izgubio i u gradonačelničku je fotelju sjela mlada nezavisna kandidatkinja Marina Budimir koja je do dolaska na tu funkciju bila apolitična, ali humanitarna i poduzetna. Lista 15-toro mladih i visokoobrazovanih ljudi koju je sastavila koalicija HDZ-HSLS sada bi imala zadatak stvoriti povoljniju klimu za ostanak mladih i mladih obitelji u Iloku te se angažirati malo više oko izrade projekata i povlačenja novca iz EU, kao i pomoći poduzetnicima da ostvare svoje ideje. "Mi bismo trebali biti nekakvo novo lice Istoka Slavonije jer mislimo da je krajnje vrijeme da mladi preuzmu veću ulogu u društvu kojime su ionako nezadovoljni.

O našem entuzijazmu dovoljno govori činjenica da od 15 imena, nas 13 nikada nije bilo birano ni u kakvo stranačko ili političko tijelo, a većina ih uopće ni nije bila politički opredijeljena, kao primjerice i ja. Kada su nam predložili da svi zajedno činimo tu listu mladih i kada smo vidjeli da svi potječemo iz različitih sektora, ideja nam se svidjela i odlučili smo pokušati. Prosjek godina nam je 30. Pola nas već ima svoje obitelji i djecu. Živimo tu, u Iloku i okolnim selima. Većina nas radi, ali ima i nezaposlenih. Većina smo visokoobrazovani, radimo u realnom sektoru, u javnim službama, u Hrvatskim šumama, u prosvjeti, dva mlada dečka su nedavno došli iz inozemstva gdje su radili razne poslove, a sada se vratili doma i zaposlili u Iloku. Imamo poduzetnike, djevojku sa dva završena fakulteta. Imamo po jednog čovjeka iz svakog sela, predstavnike manjina, dvojicu predstavnika HSLS koji su nam koalicijski partneri.

Dakle, vrlo smo šarolika ekipa, ali to je dobro i poželjno jer imamo različita iskustva, pokrivamo svu problematiku i dovoljno smo iskusni da dajemo svoje ideje i tražimo načine za njihovu realizaciju" kazuje nositeljica liste mladih Zrinka Čobanković, majka dvoje male djece, diplomirana ekonomistica i pročelnica odjela za gospodarstvo i EU projekte Vukovarsko-srijemske županije. Ona je jedna od ljudi sa liste koja nije bila politički aktivna do ovih izbora, koja je svoje radno mjesto u Županiji zasluživala radom proteklih 10 godina penjući se stepenicu po stepenicu od pripravničkog staža do sadašnje upravne fotelje.

"Suprug mi je vlasnik OPG-a, imamo vinograd, proizvodimo vino. Inače smo iz obitelji Čobanković, odnosno moj je svekar brat Petra Čobankovića. Iako radimo i imamo koliko nam treba, ne možemo reći da smo posve zadovoljni životom u Iloku. Mladi odlaze. Po zadnjem popisu iz 2011. Ilok je imao 6500 stanovnika, danas ima malo više od 4000. Sve mjere koje smo u ovoj kampanji predložili prije svega su realne, provedive u kratkom vremenu; nismo obećavali brda i doline. Tu su, primjerice, novčana sredstva za kupnju nekretnine. Mi smo obećali 50-tak tisuća kuna ali znamo da bi se, nakon uključivanja općina i gradova u taj projekt, taj iznos mogao popeti i do 85 tisuća, ako se kupuje kuća na selu. U nekim krajevima to je gotovo iznos cijele kuće. Tu je povećanje naknadna za svako rođeno dijete. Novac za svakog prvašića. Imamo gospodarsku mjeru za poduzetnike početnike koje bismo stimulirali sa jednokratnom pomoći od 7000 kuna ako zaposle jednog novog djelatnika. Nije to neki novac, jasno nam je, ali zašto ne. Ilok još nema poduzetničku zonu. Njen projekt je bio prijavljen nedavno za bespovratna sredstva ali nije prošao. Naša led rasvjeta koja je nedavno provedena plaćena je novcem iz gradskog proračuna. Mi i još dva grada u Hrvatskoj smo to platili svojim novcem umjesto novcem iz EU fondova. Mi trebamo čovjeka u gradu koji će savjetovati poduzetnike, OPG-ove i one sa idejom kako ih realizirati,biti im podrška. Dosta sam u tome kroz posao i vidim koja je problematika, što treba učiniti kako bi se ljude što bolje usmjerilo. Naš program je maksimalno koristiti sredstva EU a što manje trošiti sredstva grada" kazuje plan liste mladih Čobanković dodajući kako se nije svim seniorima HDZ-a svidjela ideja da gradom upravljaju mladi, pa je bilo otpora u inicijativi no, ona je ipak realizirana. Rezultati se očekuju krajem vikenda.