Kaznili rodilje, oboljelu od raka i radnika koji mora na operaciju

Zamislite tog užasa da pola godine čekate na tešku operaciju gdje vam u kralježnicu ugrađuju dvije šipke i šest šarafa te da vam kažu, kad napokon dođete u bolnicu, ništa od toga jer ste izgubili zdravstveno osiguranje. Takav scenarij spriječila je žena iz HZZO-a koja me nazvala iako to ne bi smjela. Iz suosjećanja me upozorila što me može dočekati.

Priča nam to vidno uznemiren Dario Marušić iz okolice Zagreba koji je 18 godina radio u Algoritmu MK. On je, uz kolegice Dajanu Topalović i Sanju Boban Sotski, koje su bile na porodiljnom, tek nedavno doznao da je upao u tešku birokratsku kaljužu. Vodi se kao zaposlen u nepostojećoj tvrtki, a to znači da nema pokriveno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

'Mogao bih se baciti pod most'

- Od 2016. sam na bolovanju i dva puta sam operirao kralježnicu. Zadnji put prije šest tjedana. U bolovima i jedva pokretan prisiljen sam hodati po šalterima rješavati nešto što ne znam kako riješiti - kaže Dario. Svaki mjesec predaje uredno doznake za bolovanje. Naknadu od oko 1700 kuna mjesečno dobiva s pola godine zaostatka.

- Da mi nema supruge i moje liječnice, mogao bih se baciti pod most. Ne mogu vjerovati u kakvoj zemlji živimo, kako je moguće da vas nitko ne obavijesti o vašem statusu - rekao je Marušić.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Naime, Algoritam MK je upao u probleme, kad i većina naših tvrtki, s dolaskom gospodarske krize. Snalazili su se sve do lani, kad je jedan dobavljač sjeo sa zadužnicom. Tvrtka je otišla u stečaj, da bi prije pet mjeseci bila likvidirana u jednom danu.

Majke jednogodišnjih sinova, Dajana Topalović (31) iz Bilja i Sanja Boban Sotski (39) iz Zagreba, svim nadležnim institucijama su slale upite i zahtjeve za rješavanje njihova statusa nakon što su doznale da su u problemu. A otkrile su to tek kad su otišle na Zavod za mirovinsko osiguranje provjeriti kako da reguliraju svoj status po isteku porodiljnog od godinu dana.

Do jučerašnje objave u 24sata dobivale su šuplje birokratske odgovore popraćene člancima zakona. Rješenja nije bilo.

- Zvao nas je sindikalist Krešimir Sever i rekao da je u kontaktu s ministrima te da će se naš problem riješiti - rekla nam je Dajana. Nema, kaže, druge nego pričekati u nadi da se to i ostvari.

- Kontaktirao sam ministricu Nadu Murganić i ministra Marka Pavića te su odmah svojim zaposlenicima proslijedili upute da se ovaj problem riješi u najkraćem mogućem roku.

'Nismo im smjeli dati otkaz'

Dugo smo razgovarali i vjerujem da će brzo naći rješenje - kaže Sever. Bivši šef uprave Algoritma MK Neven Antičević uvjerava nas da su svi djelatnici znali što se događa i da su svima, kojima su zakonski mogli, na vrijeme uručili otkaze i otpremnine:

- Djelatnici koji su u tim trenucima bili na bolovanju ili porodiljnom nisu mogli dobiti otkaz jer nas je u tome sprečavao zakon. Pretpostavljao sam da nadležne institucije, ako zakon ne omogućuje da im se uruči otkaz kako bi dalje mogli rješavati svoj status, imaju zakonska rješenja za takve slučajeve. Očito nemaju.

Ministri traže rješenje

U problemima se našla i Danica Rajić iz Đakova, koja je u Algoritmu MK radila 13 godina, a koja je još na bolovanju jer je tri puta operirala rak.

- U šoku sam i pod stresom. Umjesto da svu energiju usmjerim na oporavak, razmišljam što da radim s dokumentima. Imala sam tešku operaciju prije tri tjedna, a tek sad sam doznala da sam i u birokratskim problemima - govori nam vidno potresena Danica. Kaže da je pitala za otpremninu kad je čula da se dijele otkazi zbog stečaja, no da su joj rekli da ona nema prava jer je na bolovanju.