Mi to plaćamo! 10.000 lokalnih političara košta milijardu kuna

Nezavisni vijećnik Viktor Šimunić pokrenuo je lavinu istraživanjem o rastrošnosti načelnika, župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika - njih je u Hrvatskoj točno 1321

<p>Kada sam tražio rezanje naknada vijećnicima, predsjednik gradskog vijeća <strong>Stanko Čičko</strong> mi je rekao da se mogu odseliti iz Hrvatske u neku komunističku zemlju ako mi ne odgovara demokracija. Ali je na kraju HDZ ipak shvatio da njima više šteti takvo ponašanje pred izbore pa su prepolovili i Čičkovu naknadu s 2400 na 1200 kuna. </p><p>Kaže to <strong>Viktor Šimunić</strong> (29), nezavisni vijećnik zagorskoga gradića Oroslavja. Šimunića ste već imali priliku upoznati na stranicama 24sata. Prvi je čovjek u Hrvatskoj koji je uspio na jednome mjestu skupiti naknade koje primaju lokalni vijećnici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Svi obećavaju brda i doline</strong></p><p>Njih 8354 godišnje dobije oko 51 milijun kuna neto ili oko 80 milijuna bruto. Zakon inače kaže da gradski, općinski ili županijski vijećnik svoj posao obavlja časno i za to ne prima plaću. Ali može primati naknadu. </p><p>Nakon što je objavio iznose vijećničkih naknada po općinama, Viktor nije stao. Nego je počeo skupljati plaće gradonačelnika, načelnika, župana i njihovih zamjenika. </p><p>Ako niste znali, njih je u Hrvatskoj točno 1321. I vode 576 gradova, općina i županija. Kad je sve zbrojio, za njihove plaće odlazi još 170 milijuna kuna bruto tijekom godine. Kad se na to pridodaju već spomenute vijećničke naknade, dolazimo do 250 milijuna kuna. Odnosno, tijekom jednoga mandata gotovo 10.000 lokalnih političara stoji milijardu kuna. </p><p>Podsjetimo da to nije jedini novac koji iz proračuna stigne strankama. Svaki grad, općina i županija, ovisno o svojoj veličini, plaćaju i iznos strankama kako bi mogle politički djelovati. Što više vijećnika, više novca i strankama i listama. </p><p>- Uz negativne reakcije nekih političara, stiglo je i mnogo pozitivnih. Imamo slučaj ovdje da se lokalni političari prepucavaju zašto netko ima više, a netko niže naknade. Javljaju mi se i brojni građani koji nisu znali koliko troše na lokalne političare - kaže Šimunić, koji će za ove izbore biti nezavisni na listi centrističke koalicije Fokus-Pametno-Stranka s imenom i prezimenom. </p><p>Šimunić smatra da vijećničke naknade nisu potrebne jer se vijeće sastaje tek jednom mjesečno, a svi koji se kandidiraju trebali bi izdvojiti to vrijeme kako bi radili za svoju zajednicu. Uočio je i da često naknade služe za političku trgovinu, jer tko uđe u koaliciju, dobije potpredsjednička mjesta u vijeću koja su plaćena ili druge sinekure. Općenito je za manju lokalnu upravu. </p><p>- Treba ukinuti županije, uvesti regije te funkcionalno povezati gradove i općine kako bi ih bilo manje. Evo, kod nas, na području 15 kilometara, imamo dva grada, dvije općine, četiri načelnika i gradonačelnika, dva zamjenika i tri turističke zajednice sa svojim čelnicima. Kad bi sve bilo povezano, manje bi trošili, a ljudima bi ostajalo više u džepu jer bi se nameti mogli smanjiti - kaže Šimunić.</p><p>On je inače zaposlen kao inženjer u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki, a u slobodno vrijeme svira i sudjeluje u radu lokalnog KUD-a. I tu povlači paralelu. </p><p>- Eto, mi u KUD-u, ako dobijemo neki novac za svoj rad, sve moramo opravdati i pokriti računima. To je u redu. Ali stranke i vijećnici dobivaju novac, a uopće ne moraju ništa pravdati - kaže Šimunić. </p><p>U svojem istraživanju je otkrio niz apsurda. Primjerice, naknade koje se daju uopće ne ovise ni o ekonomskoj snazi ni o veličini lokalne jedinice. Mali Vojnić u Karlovačkoj županiji daje više vijećničke naknade i naknade predsjedniku vijeća, nego Karlovac, Ogulin ili Duga Resa.</p><p>Što se tiče načelničkih plaća, detaljan tekst smo objavili na portalu 24sata. Ovdje ćemo izvući samo neke “zanimljivosti”. Načelnica općine Marina pored Trogira je volonterka. Ne prima plaću, ali ima naknadu od gotovo 13.000 kuna bruto mjesečno! </p><p>Inače, ministar uprave Ivan Malenica sad obećava da će ukinuti zbog svega ovoga čak 654 lokalna dužnosnička mjesta. </p>