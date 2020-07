Migranti se u Kosinju izboli noževima, jedan teže ozlijeđen

Ovaj sukob dogodio se u predjelu Like nadomak Velebita i do sada se ne pamti da su migrantske pješačke rute kroz ovaj dio Hrvatske prolazile toliko daleko od granične linije BiH i Hrvatske

<p>Kako javlja PU Ličko-senjska jutros je u 6.34 u Donjem Kosinju došlo do tučnjave među ilegalnim migrantima koji su se kretali tim područjem. Jedan je mlađi muškarac pri tome uboden nožem ili nekim drugim oštrim predmetom i u teškom stanju je prebačen u Opću bolnicu Gospić. </p><p>Unesrećeni je odmah podvrgnut sanaciji ozljede, te će biti operiran. Ravnateljica Opće bolnice Gospić dr. Sandra Čubelić rekla je za <a href="https://www.lika-online.com/u-kosinju-se-ilegalni-migranti-potukli-uz-nozeve/" target="_blank">Liku Online</a> kako je riječ o 30-godišnjem državljanu Pakistana koji je uboden u leđa, najvjerojatnije nožem.</p><p>Ovaj sukob među migrantima dogodio se u predjelu Like nadomak Velebita i do sada se ne pamti da su migrantske pješačke rute kroz ovaj dio Hrvatske prolazile toliko daleko od granične linije BiH i Hrvatske.</p>