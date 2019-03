Pritisak na hrvatsku granicu: Stigle tisuće novih migranata

Gotovo 15.000 migranata ušlo je u Europu od početka godine. Najviše njih došlo je iz Afganistana i Sirije, a slijede ih Senegalci i Palestinci. U svom naumu nije uspjelo njih 283, koje vode kao mrtve ili nestale.

Službeni su to podaci ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), koji izvješće objavljuje svaki dan. Najveći broj migranata i dalje pokušava doći do Europske unije kopnom preko Grčke i Španjolske. Broj ljudi koji dolaze čamcima do Malte i Italije stao je na 564. Rezultat toga je odustajanje Talijana od velikih akcija spašavanja ljudi na moru i preuzimanja migranata od krijumčara te je taj put postao puno opasniji.

Osim toga, 31. ožujka završava veći dio europske operacije Sofija, u kojoj je ratno brodovlje zemalja EU čuvalo Mediteran i preuzimalo ljude. Nakon burne rasprave članica zemalja odlučili su produljiti trajanje akcija na još šest mjeseci. U tom će vremenu nadzirati more samo iz zraka kako bi mogli javiti libijskoj obalnoj straži da vrati migrante u svoju zemlju.

Pritisak na granicu Hrvatske te Bosne i Hercegovine nije se smanjio ni tijekom zime, što je potvrdio i Zoran Ničeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu.

- Zima je bila vrlo blaga, pa je i broj ilegalnih prelazaka bio povećan. Rutu mijenjaju svaki tjedan, čim primijete da su se policajci negdje koncentrirali - rekao je Ničeno za HRT.

Dodao je kako koriste dronove, helikoptere i zrakoplov Frontexa za nadzor granice, no i da krijumčari i dalje ugrožavaju ljudske živote kako bi zaradili. Tako ih ostavljaju same u šumama i planinama.

- Migranti se ne odlučuju lako za izuzetno fizički zahtjevne rute. Morate biti u vrlo dobroj kondiciji da to prehodate. Često zapnu pa zovu u pomoć - dodao je Ničeno.

Tema: Hrvatska