Mijo je imao najdužeg: 'Doktor mi je izvadio zub za Guinnessa'

Cijeli život, još od djetinjstva, imam problema sa zubima. Svi su mi trunuli i vadili su mi jedan po jedan. Ostao mi je taj jedan očnjak koji me počeo jako boljeti. To je bilo nepodnošljivo pa sam otišao zubaru, priča Mijo Vodopija (64) iz Pavlovčana pored Jastrebarskog. On je sa svojim divovskim očnjakom od 37,2 milimetra ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.

Mijo je u Njemačku, u gradić Offenbach na rijeci Majni, stigao još davne 1968. godine. Tamo je 47 godina radio u tvrtki vezanoj za cjevarske radove. Ove godine se vratio u Hrvatsku i sad uživa u mirovini.

Prošle godine, u rujnu, dok je još boravio i radio u Njemačkoj, javio se svom zubaru Maxu Lukasu i požalio mu se na nepodnošljive bolove. Boljelo ga je i ispod oka jer je zub bio jako duboko.

Ispisivanje povijesti

- Nenormalno je boljelo, nisam mogao to izdržati pa me zubar poslao na slikanje zuba. Kad smo vidjeli sliku rendgena, obojica smo pali u nesvijest i nismo mogli vjerovati - kaže Mijo te dodaje da nisu vjerovali rendgenskoj snimci sve dok nisu izvadili zub i vidjeli ga svojim očima. Tri četvrtine zuba bile su ispod desni na gornjoj vilici. Zub su mu izvadili lani, 7. rujna, i tad je ispisao povijest.

Zubar Max Lukas nije mogao a da Mijin zub i svoj uspjeh ne ovjekovječi te ga prijavi za ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda. Godinu dana nakon vađenja Lukas je skupio svu potrebnu dokumentaciju, a Guinness ju je u utorak priznao te je sad Mijin zub službeno svjetski rekord. Mijo kod sebe nema zub i kaže kako je ostao kod zubara Lukasa, koji ga je uokvirio u svojoj ordinaciji kao podsjetnik pored certifikata Guinnessa.

Obaranje rekorda

- Svaki zubar na svijetu čitat će o ovom - rekao je oduševljeni njemački stomatolog dr. Max Lukas.

Ovim rekordom pacijent i dr. Lukas oborili su rekord Indijca koji je imao zub dugačak “samo” 3,2 centimetra. Liječnik nam je rekao kako je vadio zub regularnom operacijom, a da je Mijo bio hrabar i da, nasreću, nije bilo nikakvih komplikacija. To je bio posljednji njegov izvađeni zub, a dr. Lukas mu je napravio sve nove zube.