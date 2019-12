Miki zadužio ZET da bi dovršili žičaru: 'Poskupjet će prijevoz?'

Petnaest godina otplaćivat će se kredit od 537 milijuna kuna s kamatom od 2,7 posto i tim novcem trebala bi se sagraditi žičara prema Sljemenu s okretištem i garažom.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić jučer je potpisao dugoročni kredit te rekao da su svi “kapitalni projekti financirani kreditima, to je svugdje praksa, pa i u Zagrebu”. No Tomislav Stojak (HNS), zastupnik u gradskoj skupštini, podsjetio je da se dosad već potrošilo 120 milijuna kuna za žičaru.

- U prvoj procjeni projekta uopće se nije govorilo o zaduživanju nego da će se sve financirati iz proračuna Grada. Informaciju da se ide u kredit dobili smo prije mjesec dana, ali bez objašnjenja zašto - kaže Stojak. Ističe i da je susjedna Slovenija, koja je sagradila desetak žičara za svoj zimski turizam, gotovo sve financirala novcem iz EU fondova. Pita zašto to nismo mogli i u Zagrebu.

Anka Mrak Taritaš (Glas) smatra da se žičara trebala graditi u paketu sa žičarom prema Učki i na Biokovu.

- I za sve tri država je trebala prijaviti se na fondove EU. Uz to, moramo biti sretni da se žičara uopće izgradi na vrijeme - kaže Mrak Taritaš. Pitali smo - Opatijina žičara prema Učki, čija je trasa 4696 metara (sljemenska je 500-tinjak metara duža) košta 23 milijuna eura, što je jedna tećina cijene zagrebačke. Doduše, sigurno i teren utječe na cijenu izgradnje, a i ona na Učki će imati manji kapacitet prijevoza putnika. Ipak, iz Opatije potvrđuju kako rade na tome da apliciraju prema EU fondovima, iz kojih bi se moglo pokriti i do 80 posto troškova gradnje. Stojak podsjeća i na to da je zagrebačka žičara poskupjela za 30 posto od prvotne procjene. Kredit za njenu gradnju diže se preko ZET-a.

- Ali sumnjam da će ga ZET moći vraćati, pa se bojim poskupljenja javnog prijevoza - rekao je Stojak.